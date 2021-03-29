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29.03.2021 23:30
Рубрика: Общество

Битва за науку

Студенты МГУ призвали остановить реставрацию аудиторий
Текст: Сергей Жуков, Мария Набиркина
Российская газета - Столичный выпуск № 66(8417)
Студенты и преподаватели МГУ имени Ломоносова разместили в интернете петицию с требованием остановить реставрацию нескольких учебных аудиторий. По их мнению, работы проходят с нарушениями. В департаменте культурного наследия "РГ" подтвердили: реставрация действительно уже идет, и она соответствующим образом согласована.
Отделка дубом, мебель 1950-1970-х годов: в МГУ обещают сохранить исторический облик аудиторий. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Отделка дубом, мебель 1950-1970-х годов: в МГУ обещают сохранить исторический облик аудиторий. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Отделка дубом, мебель 1950-1970-х годов: в МГУ обещают сохранить исторический облик аудиторий. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По словам авторов петиции, которую подписали более 4 тысяч человек, в ходе ремонтных работ уничтожаются "исторические интерьеры учебных аудиторий 1950-х годов с сохранившейся мебелью и отделкой, выполненной из карпатского дуба и бука". Как объяснили в пресс-службе Мосгорнаследия, работы ведутся по заказу МГУ в аудиториях главного корпуса университета и в здании биолого-почвенного корпуса.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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- В поточной аудитории 001 предусмотрен ремонт пола, реставрация мебели, ремонт светильников, - рассказали "РГ" в МГУ. - За 68 лет все пришло в негодность, износ - более 70%. Покрытие пола будет воссоздано по образцу 1953 года из дубового штучного паркета.

По Сети распространяются фотографии и Большой биологической аудитории: видны разломанные парты и полы.

"Общий износ, отслоение штукатурки... Было принято решение включить и эту аудиторию в программу капремонта", - уточнили в вузе.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Приведут в порядок и подлинную мебель. "Часть мебели была изготовлена в 1970-х годах и не входит в предмет охраны, - рассказали "РГ" в Мосгорнаследии. - По документам видно: подлинной мебели не так много, и вся она будет отреставрирована. Департамент контролирует реставрацию как в самих зданиях университета, так и в мастерских".

- Изначально на площадке при проведении работ был беспорядок, - подчеркнули в департаменте культурного наследия. - Был наказан подрядчик. Также в МГУ направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия.

В регионах Общество Образование Культура Арт Музеи и памятники Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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