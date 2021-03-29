Студенты и преподаватели МГУ имени Ломоносова разместили в интернете петицию с требованием остановить реставрацию нескольких учебных аудиторий. По их мнению, работы проходят с нарушениями. В департаменте культурного наследия "РГ" подтвердили: реставрация действительно уже идет, и она соответствующим образом согласована.

По словам авторов петиции, которую подписали более 4 тысяч человек, в ходе ремонтных работ уничтожаются "исторические интерьеры учебных аудиторий 1950-х годов с сохранившейся мебелью и отделкой, выполненной из карпатского дуба и бука". Как объяснили в пресс-службе Мосгорнаследия, работы ведутся по заказу МГУ в аудиториях главного корпуса университета и в здании биолого-почвенного корпуса.

- В поточной аудитории 001 предусмотрен ремонт пола, реставрация мебели, ремонт светильников, - рассказали "РГ" в МГУ. - За 68 лет все пришло в негодность, износ - более 70%. Покрытие пола будет воссоздано по образцу 1953 года из дубового штучного паркета.

По Сети распространяются фотографии и Большой биологической аудитории: видны разломанные парты и полы.

"Общий износ, отслоение штукатурки... Было принято решение включить и эту аудиторию в программу капремонта", - уточнили в вузе.

Приведут в порядок и подлинную мебель. "Часть мебели была изготовлена в 1970-х годах и не входит в предмет охраны, - рассказали "РГ" в Мосгорнаследии. - По документам видно: подлинной мебели не так много, и вся она будет отреставрирована. Департамент контролирует реставрацию как в самих зданиях университета, так и в мастерских".

- Изначально на площадке при проведении работ был беспорядок, - подчеркнули в департаменте культурного наследия. - Был наказан подрядчик. Также в МГУ направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия.