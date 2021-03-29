Студенты МГУ призвали остановить реставрацию аудиторий

Студенты и преподаватели МГУ имени Ломоносова разместили в интернете петицию с требованием остановить реставрацию нескольких учебных аудиторий. По их мнению, работы проходят с нарушениями. В департаменте культурного наследия "РГ" подтвердили: реставрация действительно идет, и она соответствующим образом согласована.

Как объяснили в пресс-службе ведомства, работы ведутся по заказу МГУ в аудиториях главного корпуса университета и в здании биолого-почвенного факультета. Там планируется воссоздать по историческим образцам и под контролем экспертов паркетные полы, отреставрировать деревянные стеновые панели, гипсовые декоративные элементы и другие детали интерьера. Приведут в порядок и подлинную мебель. "Часть мебели была изготовлена в 1970-х годах и не входит в предмет охраны. Для того, чтобы четко отделить подлинную мебель от изготовленной позднее, департамент запросил у МГУ дефектную ведомость с видами работ, - рассказали "РГ" в Мосгорнаследии. - Указанная ведомость показывает, что подлинной мебели не так много, и вся она будет отреставрирована".

Часть работ проходит непосредственно в зданиях, другая - в производственных мастерских, поскольку требуются специальное оборудование и особый температурный режим. Департамент, заверили в пресс-службе, контролирует реставрацию как в самих зданиях университета, так и в мастерских. В последних уже находятся демонтированные элементы деревянной облицовки стен и аудиторной мебели.

- Действительно, изначально на площадке при проведении работ был беспорядок. Речь идет о демонтированных поздних интерьерах 1970-х годов, - подчеркнули в департаменте культурного наследия. - В связи с этим был наказан подрядчик. Также Мосгорнаследие в адрес МГУ направило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия.