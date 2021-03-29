Тульский пенсионер отдал 600 тысяч рублей за фальшивый клад

В Туле мошенники уговорили пенсионера купить у них клад старинных монет. Теперь жуликов-кладоискателей ищет полиция, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пока известно то, что двое парней подошли к 80-летнему туляку и рассказали ему, что нашли неподалеку клад. Это якобы серебряные и золотые монеты XIX века, имеющие большую ценность. Но вот беда - самим их некогда оформлять по закону, поэтому кладоискатели предложили пенсионеру выкупить у них находку по дешевке. Клад был тут же продемонстрирован, что окончательно убедило пенсионера в их добропорядочности. Ни с кем не посоветовавшись, старик снял со счетов все свои накопления и отдал 600 тысяч рублей совершенно незнакомым людям.

Спустя несколько дней пожилой мужчина решил похвалиться приобретением перед соседями. Тут и выяснилось, что за 600 тысяч он купил не старинные монеты, а целый мешок сувенирной продукции. Весь так называемый клад состоял из имитаций денег позапрошлого века.

Пенсионер обратился за помощью в полицию. Теперь вероятных мошенников разыскивают.