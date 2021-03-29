Тульский пенсионер отдал 600 тысяч рублей за фальшивый клад

Новости

Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов 15:30
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям 15:21
В футбольный клуб "Тамбов" пришли следователи 15:10
Посольство: Россияне не пострадали во время нападения боевиков в Мозамбике 15:05
Путин подписал указ о призыве в армию 14:49
Путин сменил управляющего от России в ЕБРР 14:49
Открыта регистрация на ПМЮФ 9 ¾: вакцинация правом 14:37
Система долговременного ухода за пожилыми людьми заработает в 2022 году 14:15
В Новой Москве в результате драки погиб таксист 14:14
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям 13:56
Трудоустроиться в 2020 году смог каждый второй предпенсионер 13:48
Песков назвал главное научное достижение года 13:43
Наталья Бударина избрана секретарем ЦИК России 13:35
Николай Булаев сохранил пост зампреда ЦИК России 13:32
Поток пассажиров в аэропортах Москвы в начале года снизился на 45,3% 13:28
Путин еще не принял решения об участии в климатической встрече 13:26
Автор "Рика и Морти" анонсировал сериал про Человека-коалу 13:24
В США впервые за 17 лет вылупятся миллиарды больших цикад 13:24
Фильм российского режиссера возглавил американский прокат 13:18
Песков рассказал о шутках Путина 13:16
Песков сообщил о ревизии действий администрации США 13:15
Памфилова предложила Бударину на пост секретаря ЦИК 13:09
Игроки ФК "Ростов" станут героями реалити-шоу "Ростов-на-кону" 13:08
Умерла детская писательница и сценаристка Беверли Клири 13:08
В московском метро погиб мужчина 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
29.03.2021 14:47
Рубрика: Происшествия

Тульский пенсионер отдал 600 тысяч рублей за фальшивый клад

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле мошенники уговорили пенсионера купить у них клад старинных монет. Теперь жуликов-кладоискателей ищет полиция, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Под Воронежем девушка станцевала на Вечном огне

Пока известно то, что двое парней подошли к 80-летнему туляку и рассказали ему, что нашли неподалеку клад. Это якобы серебряные и золотые монеты XIX века, имеющие большую ценность. Но вот беда - самим их некогда оформлять по закону, поэтому кладоискатели предложили пенсионеру выкупить у них находку по дешевке. Клад был тут же продемонстрирован, что окончательно убедило пенсионера в их добропорядочности. Ни с кем не посоветовавшись, старик снял со счетов все свои накопления и отдал 600 тысяч рублей совершенно незнакомым людям.

Спустя несколько дней пожилой мужчина решил похвалиться приобретением перед соседями. Тут и выяснилось, что за 600 тысяч он купил не старинные монеты, а целый мешок сувенирной продукции. Весь так называемый клад состоял из имитаций денег позапрошлого века.

Пенсионер обратился за помощью в полицию. Теперь вероятных мошенников разыскивают.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию
Песков сообщил о ревизии действий администрации США
Кабмин упростит порядок получения льготных кредитов для самозанятых
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик