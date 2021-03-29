В Москве появились новые парковочные знаки

Новые знаки, обозначающие парковки для резидентов, начали устанавливать в ряде районов Москвы.

В частности, такой знак появился на Петровско-Разумовской аллее, они также будут установлены на 28 других улицах. На каждой локации предусмотрено от 3 до 25 мест только для резидентов.

Как отмечают в пресс-службе департамента транспорта, резидентные зоны делают в тех местах, где находятся зоны притяжения людей. Например, бизнес-центры. В таких зонах даже платные парковки часто бывают заняты весь день, а местным жителям крайне сложно найти свободное место.

Сейчас в городе 300 мест для резидентов, а с 5 апреля добавят еще 229.