В Москве вынесли приговор похитившим почти 22 млрд рублей банкирам

Мещанский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей банка ООО КБ "Транспортный", признав их виновными в хищении более 21,8 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генеральной прокуратуре, все семь фигурантов дела - Елена Плетнева, Лилия Малютина, Александр Сентяков, Оксана Авдюкова, Ирина Макарова, Вячеслав Чикалин и Максим Анохин - признаны виновными в присвоение денежных средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

По данным надзорного ведомства, в суде установлено, что председатель правления ООО КБ "Транспортный" Елена Плетнева совместно с сообщниками создали организованную группу для хищения денег банка. К незаконной деятельности они привлекли заместителя председателя правления Малютину, советника председателя правления Сентякова, директора операционного департамента Авдюкову, директора департамента розничного андеррайтинга Макарову, а также не являвшихся сотрудниками банка Чикалина, Анохина и других лиц. Обвинительное заключение по этому уголовному делу утверждал заместитель Генерального прокурора.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Плетневу к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 950 тысяч рублей, Сентякова - к 5 годам и штрафу в 400 тысяч рублей, Анохина - к 6 с половиной годам и штрафу в 800 тысяч. Малютин, Авдюков, Макаров и Чикалин получили 7 лет колонии и штраф по 800 тысяч рублей каждый.

По данным следствия с июня 2013 года по май 2015 года злоумышленники похитили из ООО КБ "Транспортный" более 21,8 млрд рублей путем оформления заведомо невозвратных кредитов аффилированным подставным фирмам. Кроме того, кредиты оформлялись на граждан, у которых не было денег для их возврата.

Уголовное дело в отношении сообщников банкиров выделено в отдельное производство.