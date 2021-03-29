Новости

Путин сменил управляющего от России в ЕБРР 14:49
Открыта регистрация на ПМЮФ 9 ¾: вакцинация правом 14:37
Система долговременного ухода за пожилыми людьми заработает в 2022 году 14:15
В Новой Москве в результате драки погиб таксист 14:14
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям 13:56
Трудоустроиться в 2020 году смог каждый второй предпенсионер 13:48
Песков назвал главное научное достижение года 13:43
Наталья Бударина избрана секретарем ЦИК России 13:35
Николай Булаев сохранил пост зампреда ЦИК России 13:32
Поток пассажиров в аэропортах Москвы в начале года снизился на 45,3% 13:28
Путин еще не принял решения об участии в климатической встрече 13:26
Автор "Рика и Морти" анонсировал сериал про Человека-коалу 13:24
В США впервые за 17 лет вылупятся миллиарды больших цикад 13:24
Фильм российского режиссера возглавил американский прокат 13:18
Песков рассказал о шутках Путина 13:16
Песков сообщил о ревизии действий администрации США 13:15
Памфилова предложила Бударину на пост секретаря ЦИК 13:09
Игроки ФК "Ростов" станут героями реалити-шоу "Ростов-на-кону" 13:08
Умерла детская писательница и сценаристка Беверли Клири 13:08
В московском метро погиб мужчина 13:04
Песков оценил возможность разговора Путина с Зеленским 13:02
Мишустин утвердил правила грантов для разработчиков искусственного интеллекта 12:59
Россия и Южная Корея подписали договор о сотрудничестве в области обороны 12:54
Крашенинников и Толстой возглавили топ-10 эффективных депутатов 12:48
В Госдуме назвали напрасными усилия Украины для возвращения Крыма 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
29.03.2021 14:14
Рубрика: Происшествия

В Новой Москве в результате драки погиб таксист

Текст: Ирина Огилько

Из-за конфликта между таксистами на территории поселка Мосрентген один человек погиб, двое получили колото-резаные ранения. Об этом сообщает портал ГУ МВД по Москве.

Юноша подозревается в убийстве таксиста в Москве из-за оплаты проезда

Согласно данным пресс-службы, инцидент произошел рано утром в субботу 27 марта. Около 2:40 в полицию поступили сообщения о том, что на улице Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген граждане получили различные ранения. Прибыв на место, оперативные дежурные обнаружили гражданина со следами крови. Второй мужчина, 2000 г.р., скончался, по предварительным данным от колото-резаных ранений. Еще один участник драки самостоятельно обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован.

Полиция установила, что между водителями такси возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений. В итоге они нанесли друг другу колото-резаные и ранения из травматического оружия.

Сейчас проводится проверка, следственными органами устанавливаются участники конфликта, выясняются подробности происшествия.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Песков сообщил о ревизии действий администрации США
Кабмин упростит порядок получения льготных кредитов для самозанятых
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
В Китае произведут 60 миллионов доз вакцины "Спутник V"
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик