В Новой Москве в результате драки погиб таксист

Из-за конфликта между таксистами на территории поселка Мосрентген один человек погиб, двое получили колото-резаные ранения. Об этом сообщает портал ГУ МВД по Москве.

Согласно данным пресс-службы, инцидент произошел рано утром в субботу 27 марта. Около 2:40 в полицию поступили сообщения о том, что на улице Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген граждане получили различные ранения. Прибыв на место, оперативные дежурные обнаружили гражданина со следами крови. Второй мужчина, 2000 г.р., скончался, по предварительным данным от колото-резаных ранений. Еще один участник драки самостоятельно обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован.

Полиция установила, что между водителями такси возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений. В итоге они нанесли друг другу колото-резаные и ранения из травматического оружия.

Сейчас проводится проверка, следственными органами устанавливаются участники конфликта, выясняются подробности происшествия.