В Подмосковье задержана супружеская пара за убийство 17-летней давности

Оперативники подмосковного угрозыска раскрыли жестокое убийство, совершенное почти 17 лет назад. Скрываться долгие года совершившим его супругам позволило то, что они сменили документы, поменяв свои имена и даже даты рождения. Но эксперты все-таки вычислили их по портретному сходству.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк озвучила версию следствия, согласно которой летом 2004 года преступники спланировали убийство другой супружеской пары. Уже на следующий день с помощью других сообщников они осуществили задуманное. Сначала злоумышленники расправились с женщиной, сбросив затем ее тело в реку в подмосковной деревне Афинеево. "После в деревне Апрелевка они совершили убийство мужчины, избавились от тела аналогичным способом", - рассказала детали убийств Ирина Волк.

Отмечается, что с целью сокрытия следов преступлений, подозреваемые перегнали автомобиль убитого в деревню Большое Покровское, где сожгли его.

В ходе расследования установлено, что после совершения преступления супруги, являясь гражданами России, получили удостоверяющие личность документы в одном из зарубежных государств. При этом изменив персональные данные, в том числе имена и даты рождения. В 2012 году супружеская чета повторно получила российское гражданство, предоставив уже новые документы.

Однако смена имен и документов не помогла им. В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Московской области провели портретные исследования граждан, имеющих визуальное сходство с фигурантами уголовного дела. В итоге полицейским удалось установить личности подозреваемых в убийствах и задержать их.

Выяснилось, что один из подельников этой супружеской пары в 2005 году был приговорен Мособлсудом к 15 годам лишения свободы. Второй сообщник объявлен в федеральный розыск.