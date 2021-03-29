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Рубрика: Экономика

В столице завершен капитальный ремонт Сколковского путепровода

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Сколковского путепровода, расположенного на 53 километре МКАД на западе Москвы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В этом году в Москве отремонтируют 23 млн квадратных метров дорог

Он отметил, что решение о ремонте было принято из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения. Это делало небезопасной дальнейшую эксплуатацию объекта.

"В рамках капремонта были заменены опорные части путепровода, вместо сборных железобетонных карнизных блоков установлены монолитные, - пояснил Петр Бирюков. - На финальной стадии была проведена замена гидроизоляции и деформационных швов проезжей части, обустроено новое асфальтобетонное покрытие".

Заммэра подчеркнул, что во время проведения работ движение транспорта на путепроводе полностью не перекрывали - сохранялось по четыре полосы движения в каждом направлении. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что состояние всех мостовых сооружений в Москве строго контролируется.

"Специалисты регулярно проводят комплексные обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт, - отметил Петр Бирюков. - Только в этом году в столице отремонтируют 35 мостовых сооружений".

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