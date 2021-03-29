В столице завершен капитальный ремонт Сколковского путепровода

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Сколковского путепровода, расположенного на 53 километре МКАД на западе Москвы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что решение о ремонте было принято из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения. Это делало небезопасной дальнейшую эксплуатацию объекта.

"В рамках капремонта были заменены опорные части путепровода, вместо сборных железобетонных карнизных блоков установлены монолитные, - пояснил Петр Бирюков. - На финальной стадии была проведена замена гидроизоляции и деформационных швов проезжей части, обустроено новое асфальтобетонное покрытие".

Заммэра подчеркнул, что во время проведения работ движение транспорта на путепроводе полностью не перекрывали - сохранялось по четыре полосы движения в каждом направлении. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что состояние всех мостовых сооружений в Москве строго контролируется.

"Специалисты регулярно проводят комплексные обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт, - отметил Петр Бирюков. - Только в этом году в столице отремонтируют 35 мостовых сооружений".