Победу одержал 35-летний представитель "Единой России" Евгений Григорьев, до момента подведения итогов исполнявший обязанности главы городской администрации.

Напомним, досрочные выборы были назначены в связи с тем, что в январе экс-мэр города Сардана Авксентьева объявила о сложении полномочий из-за ухудшившегося состояния здоровья. На вакантную должность претендовали шесть кандидатов. В такой серьезной компании Евгений Григорьев заручился поддержкой 44,27 процента проголосовавших избирателей. На первый взгляд, победа уверенная, однако далась она очень непросто. Занявший второе место журналист Виталий Обедин, представлявший партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", что называется, постоянно наступал лидеру на пятки и в итоге получил 39,67 процента голосов.

На проведение голосования в Якутске впервые отвели целых три дня. Но к росту явки это не привело. Из 200,8 тысячи зарегистрированных избирателей проголосовали менее 42 процентов.

- Обязуюсь работать на совесть, ставить превыше всего интересы жителей Якутска, независимо от их политических предпочтений, - заявил Евгений Григорьев.