Якутские швеи передали лоскутки для наряда певицы Манижи

Якутские мастерицы передали лоскутки для наряда певицы Манижи, в котором она выступит на "Евровидении".

Манижа планирует выступить на "Евровидении" в наряде, сшитом из лоскутков ткани, присланных из всех регионов России. Якутские швеи оформили подарок в виде небольшого панно, сшитого из нескольких лоскутков. Как сообщается на странице Instagram НКО мастеров якутской национальной одежды "Сахалыы танас", панно имеет значение оберега.

"Это традиционное шитье, очень красочное, яркое. Наши бабушки были очень бережливы и терпеливы, создавая из крошечных кусочков шедевры. Мы безмерно рады, что приняли участие в призыве певицы от имени "Сахалыы танас", - отметила руководитель НКО Светлана Максимова.