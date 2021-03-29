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29.03.2021 09:58
Рубрика: Культура

Якутские швеи передали лоскутки для наряда певицы Манижи

Текст: Владимир Таюрский

Якутские мастерицы передали лоскутки для наряда певицы Манижи, в котором она выступит на "Евровидении".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Манижа планирует выступить на "Евровидении" в наряде, сшитом из лоскутков ткани, присланных из всех регионов России. Якутские швеи оформили подарок в виде небольшого панно, сшитого из нескольких лоскутков. Как сообщается на странице Instagram НКО мастеров якутской национальной одежды "Сахалыы танас", панно имеет значение оберега.

"Это традиционное шитье, очень красочное, яркое. Наши бабушки были очень бережливы и терпеливы, создавая из крошечных кусочков шедевры. Мы безмерно рады, что приняли участие в призыве певицы от имени "Сахалыы танас", - отметила руководитель НКО Светлана Максимова.

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия "Евровидение-2021"

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