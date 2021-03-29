На Сахалине пропал водолаз-любитель

Водолаз-любитель пропал после погружения в заливе Анива Охотского моря в городе Корсаков, в районе нефтебазы. Мужчину второй день ищут спасатели.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в воскресенье вечером. Погружение водолаз совершал с двумя товарищами, которые позже успешно поднялись на поверхность.

В поисках задействованы сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова, АСО Корсаковского городского округа и ОМВД по Корсаковскому городскому округу. Накануне они успели осмотреть пять километров прибрежной полосы от нефтебазы до населенного пункта 2-я Падь и шесть квадратных километров прибрежной акватории залива Анива. В понедельник утром поиски продолжились, в том числе на воде.