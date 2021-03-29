Правительство выделит Бурятии 14 млрд на очистку Байкала

Владимир Путин поручил правительству страны выделить Бурятии 14 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сооружений, которые смогут обеспечить полную очистку стоков, попадающих в Байкал. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республики Алексей Цыденов.

Бурятия до 2024 года должна ввести в работу 21 очистное сооружение в городах Улан-Удэ, Северобайкальск, селах Выдрино, Гусиное Озеро, Баргузин, Исток, Иволгинск, Сухая, Бичура и поселках Янчукан, Ангоя, Кичера, Усть-Баргузин, Наушки, Селенгинск, Танхой, Тапхар, Татаурово, Таловка, Новый Уоян, Каменск.

"Наша задача теперь не подвести президента - отработать все с правительством России и сделать все очистные в срок и качественно! Сохраним уникальную чистоту Байкала!" - заявил Алексей Цыденов.

Ранее глава Бурятии поднял вопрос сохранения Байкала на встрече с президентом в ноябре 2020 года. 96 процентов водосбора Байкала приходится на территорию Бурятии.