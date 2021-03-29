"Тотальный диктант" во Владивостоке напишут в аэропорту

Во Владивостоке для участников "Тотального диктанта" откроется 24 площадки, сообщил "РГ" координатор акции в Приморье Вячеслав Беляков. Площадки расположены в вузах, библиотеках, школах, а также в аэропорту и Приморской государственной картинной галерее.

Из-за эпидемии коронавируса всем желающим проверить свои знания придется заранее зарегистрироваться. Запись откроется 31 марта в 7:00 по местному времени. Диктант также можно будет написать онлайн.

"В прошлом году Тотальный диктант проходил, в основном, онлайн, и мы очень рады, что сейчас ситуация позволяет нам открыть очные площадки, чтобы каждый житель Владивостока 10 апреля смог проверить свою грамотность, стать частью праздника русского языка, вспомнить, каково это - писать ручкой на бумаге", - говорит Вячеслав Беляков.