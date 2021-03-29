В акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,6

В понедельник утром в 192 километрах к юго востоку от поселка Усть-Камчатск зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6.

Как сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на информацию службы срочных донесений города Обнинска, эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана, в точке с координатами 54.52 северной широты, 162.53 восточной долготы, на глубине 60 километров.

Жители ближайших населенных пунктов подземных толчков не почувствовали и в дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов региона не обращались. Угроза цунами не объявлена.