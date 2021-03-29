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29.03.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

В Якутии при проверке машины пассажир выкинул в окно рукавицу с золотом

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

В Алданском районе Якутии при проверке автомашины сотрудниками ГИБДД один из пассажиров выкинул в окно рукавицу, набитую россыпным золотом.

В Красноярске завели дело о попытке сбыта драгметаллов на 4 млн рублей

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado был остановлен сотрудниками специального батальона ДПС для проверки на участке федеральной автодороги А360 "Лена". При приближении полицейских один из пассажиров выбросил через окно на улицу меховую рукавицу. Когда сотрудники полиции подняли ее, оказалось, что в ней находятся пять свертков россыпного шлихового золота.

Впоследствии содержимое рукавицы оценили в 3,5 миллиона рублей.

Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры республики, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ "Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере".

Проводится предварительное следствие, ход которого находится на контроле прокуратуры Алданского района.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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