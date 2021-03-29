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29.03.2021 11:38
Рубрика: Происшествия

В Приморье два человека провалились под лед и утонули

Текст: Юлия Гарднер

Несчастный случай произошел на реке Амба в Приморском крае. Два человека провалились под лед и утонули.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на краевое министерство по делам ГО и ЧС, ЧП произошло в субботу в Хасанском районе. На следующий день на поиски выехала водолазная группа из Владивостока. Одного из погибших нашли. Им оказался житель краевой столицы 1957 года рождения. Тело второго все еще ищут.

Спасатели напоминают, что из-за потепления на реках и водоемах образуются промоины, а значит, выход на лед крайне опасен для жизни.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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