В Забайкалье произошло землетрясение

На территории Каларского района Забайкальского края в понедельник произошло землетрясение энергетическим классом 9,6, магнитудой 3,1.

Согласно оперативным данным, подземный толчок был зарегистрирован в 06.27 по читинскому времени. Эпицентр находился в десяти километрах юго-восточнее железнодорожной станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, с начала марта вблизи Новой Чары произошло 14 землетрясений магнитудами свыше 3. А 11 марта в этом районе была зафиксирована серия из пяти подземных толчков магнитудами до 4,2.