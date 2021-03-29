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29.03.2021 07:41
Рубрика: Общество

В Забайкалье произошло землетрясение

Текст: Юрий Батин

На территории Каларского района Забайкальского края в понедельник произошло землетрясение энергетическим классом 9,6, магнитудой 3,1.

В акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,6

Согласно оперативным данным, подземный толчок был зарегистрирован в 06.27 по читинскому времени. Эпицентр находился в десяти километрах юго-восточнее железнодорожной станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, с начала марта вблизи Новой Чары произошло 14 землетрясений магнитудами свыше 3. А 11 марта в этом районе была зафиксирована серия из пяти подземных толчков магнитудами до 4,2.

В регионах Общество Природа ДФО Забайкальский край

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