Цены в Ульяновской области будут сдерживать по новым методикам

В Ульяновской области внедрят методики сдерживания цен в области здравоохранения, дополнительного образования и продовольствия. 26 марта на совещании по финансово-экономическим вопросам обсудили ситуацию с ценами в регионе.

"Ценообразование на потребительские товары и услуги всегда было и остается важнейшим вопросом. Особенно актуален он сейчас, когда экономика начала восстанавливаться после затянувшейся пандемии. Я напомню, что мы задолго до принятия решения на федеральном уровне о масштабном ценовом мониторинге, начали в регионе реализовывать ценовой аудит социально значимых товаров и услуг. Чтобы не допустить роста цен, который сейчас наблюдается, мы намерены внедрить методику по их сдерживанию. Считаю, что она должна заработать в каждой отрасли. Сейчас мы обозначили три приоритета: здравоохранение, дополнительное образование и продовольствие. Необходимо отработать методику в этих отраслях, а потом транслировать ее на другие. Это крайне важно как с социальной, так и с экономической точки зрения", - сказал ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Так, за два месяца 2021 года инфляция в регионе составила 1,53%.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Ульяновская область улучшила свои позиции по группе продовольственных и непродовольственных товаров и потеряла несколько позиций по сфере услуг. Отдельно хочу отметить хорошие результаты по продовольственным товарам. На сегодняшний день ситуация значительно более благоприятная, чем год назад, до пандемии. Индекс в этой области ниже, чем по России и ПФО", - сообщила первый заместитель председателя регионального правительства Марина Алексеева.

Ценовой мониторинг осуществляется по 549 показателям, 127 из которых приходятся на продовольственные товары. Как отметила руководитель Агентства государственных закупок Инга Погорелова, в течение, как прошлого года, так и в текущем, министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области активно работало в направлении сдерживания цен и разработке мероприятий на будущее. Часть из них уже реализуется. Среди них: проведение сельскохозяйственных ярмарок в районах города Ульяновска и муниципальных образованиях, акций в магазинах, сохранение практики применения торговыми организациями минимальных надбавок, оказание межгосударственной поддержки и другое.