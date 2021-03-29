Цены в Ульяновской области будут сдерживать по новым методикам

Новости

Путин сменил управляющего от России в ЕБРР 14:49
Открыта регистрация на ПМЮФ 9 ¾: вакцинация правом 14:37
Система долговременного ухода за пожилыми людьми заработает в 2022 году 14:15
В Новой Москве в результате драки погиб таксист 14:14
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям 13:56
Трудоустроиться в 2020 году смог каждый второй предпенсионер 13:48
Песков назвал главное научное достижение года 13:43
Наталья Бударина избрана секретарем ЦИК России 13:35
Николай Булаев сохранил пост зампреда ЦИК России 13:32
Поток пассажиров в аэропортах Москвы в начале года снизился на 45,3% 13:28
Путин еще не принял решения об участии в климатической встрече 13:26
Автор "Рика и Морти" анонсировал сериал про Человека-коалу 13:24
В США впервые за 17 лет вылупятся миллиарды больших цикад 13:24
Фильм российского режиссера возглавил американский прокат 13:18
Песков рассказал о шутках Путина 13:16
Песков сообщил о ревизии действий администрации США 13:15
Памфилова предложила Бударину на пост секретаря ЦИК 13:09
Игроки ФК "Ростов" станут героями реалити-шоу "Ростов-на-кону" 13:08
Умерла детская писательница и сценаристка Беверли Клири 13:08
В московском метро погиб мужчина 13:04
Песков оценил возможность разговора Путина с Зеленским 13:02
Мишустин утвердил правила грантов для разработчиков искусственного интеллекта 12:59
Россия и Южная Корея подписали договор о сотрудничестве в области обороны 12:54
Крашенинников и Толстой возглавили топ-10 эффективных депутатов 12:48
В Госдуме назвали напрасными усилия Украины для возвращения Крыма 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
29.03.2021 13:20
Рубрика: Власть

Цены в Ульяновской области будут сдерживать по новым методикам

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
В Ульяновской области внедрят методики сдерживания цен в области здравоохранения, дополнительного образования и продовольствия. 26 марта на совещании по финансово-экономическим вопросам обсудили ситуацию с ценами в регионе.
Фото: Администрация города Ульяновска Фото: Администрация города Ульяновска
Фото: Администрация города Ульяновска

"Ценообразование на потребительские товары и услуги всегда было и остается важнейшим вопросом. Особенно актуален он сейчас, когда экономика начала восстанавливаться после затянувшейся пандемии. Я напомню, что мы задолго до принятия решения на федеральном уровне о масштабном ценовом мониторинге, начали в регионе реализовывать ценовой аудит социально значимых товаров и услуг. Чтобы не допустить роста цен, который сейчас наблюдается, мы намерены внедрить методику по их сдерживанию. Считаю, что она должна заработать в каждой отрасли. Сейчас мы обозначили три приоритета: здравоохранение, дополнительное образование и продовольствие. Необходимо отработать методику в этих отраслях, а потом транслировать ее на другие. Это крайне важно как с социальной, так и с экономической точки зрения", - сказал ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Фото: Общественная палата Ульяновской области
В Ульяновской области многократно выросло количество поставщиков соцуслуг

Так, за два месяца 2021 года инфляция в регионе составила 1,53%.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Ульяновская область улучшила свои позиции по группе продовольственных и непродовольственных товаров и потеряла несколько позиций по сфере услуг. Отдельно хочу отметить хорошие результаты по продовольственным товарам. На сегодняшний день ситуация значительно более благоприятная, чем год назад, до пандемии. Индекс в этой области ниже, чем по России и ПФО", - сообщила первый заместитель председателя регионального правительства Марина Алексеева.

Ценовой мониторинг осуществляется по 549 показателям, 127 из которых приходятся на продовольственные товары. Как отметила руководитель Агентства государственных закупок Инга Погорелова, в течение, как прошлого года, так и в текущем, министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области активно работало в направлении сдерживания цен и разработке мероприятий на будущее. Часть из них уже реализуется. Среди них: проведение сельскохозяйственных ярмарок в районах города Ульяновска и муниципальных образованиях, акций в магазинах, сохранение практики применения торговыми организациями минимальных надбавок, оказание межгосударственной поддержки и другое.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

Песков сообщил о ревизии действий администрации США
Кабмин упростит порядок получения льготных кредитов для самозанятых
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
В Китае произведут 60 миллионов доз вакцины "Спутник V"
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода