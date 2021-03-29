Мужчина погиб в результате взрыва в жилом доме в Татарстане

Тело мужчины обнаружили спасатели на месте взрыва в жилом доме в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным спасателей, взрыв в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме 1974 года постройки по ул. Ленина, 39 А произошел в 22.44. Причина ЧП пока выясняется, но предварительно речь идет о хлопке газовоздушной смеси. При этом открытого горения не последовало.

В результате 4 квартиры разрушены на 7 этаже и одна на 8-м. Из-под завалов удалось спасти женщину. Она госпитализирована. Остальных жильцов эвакуировали.