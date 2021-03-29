Общественную дипломатию в креативных индустриях обсудят в Ульяновской области

Тема ляжет в повестку международного молодежного форума "ИнтерYES". Он пройдет в регионе с 1 по 8 апреля и соберет на своих площадках 100 лидеров молодежных некоммерческих организаций стран БРИКС и мира.

Форум будет включать в себя пленарное заседание, экспертные, питч и коворкинг сессии, совещание руководителей проектных офисов и мастерскую проектов по общественной дипломатии. Экспертные сессии посвятят актуальным вопросам международного молодежного сотрудничества на пространстве стран БРИКС и мира.

Об общественной дипломатии в креативных индустриях речь поведет креативный продюсер из Германии Ольга Кизина.

"Принято считать, что мы живем в эпоху креативной экономики. С каждым годом творческие и интеллектуальные ресурсы приобретают все большее значение в социально-экономическом развитии стран и городов, в том числе и в странах БРИКС. Драйверами новой экономики становятся предприниматели и стартапы в сфере творческих индустрий. Они формируют современный образ жизни, задают ритм развития инновационных проектов, создают новые направления для инвестиций и профессиональных коллабораций. Творческие предприниматели становятся супергероями нашего времени, их сверхсила - умение находить неординарные креативные решения. В творческих индустриях (от моды до компьютерных игр) заложен большой потенциал для международного сотрудничества, выхода на новые рынки и профессиональной самореализации", - отмечает эксперт.

Новый формат международных отношений - вакцинная дипломатия. И о ней на экспертной сессии будет говорить учредитель АНО "Лидеры международного сотрудничества" кандидат политических наук Андрей Ткаченко.

"Усилия по противодействию распространения коронавируса являются одной из ключевых тем в глобальном масштабе на сегодняшний день. Отношения между участниками международного общения по поводу производства и распространения вакцин против COVID-19 находятся в фокусе внимания всего населения мира, и даже получили особое наименование - "вакцинная дипломатия", - говорит Андрей Ткаченко.

Какие факторы определяют успех мероприятий общественной дипломатии? Ответы на вопрос даст научный сотрудник Высшей школы экономики, эксперт в области публичной дипломатии Эрикс Варпаховскис.

Научный сотрудник Высшей школы экономики, эксперт в области публичной дипломатии Эрикс Варпаховскис. Фото: PR-служба фонда "Ульяновск - культурная столица"

"Используя неудачные и успешные кейсы, я представлю участникам форума конкретные примеры действий, которые в дальнейшем они смогут использовать в своей работе. Однако, слепое копирование хороших кейсов не гарантия успеха. Важно учитывать контекст события и адаптировать под него методы общественной дипломатии. Не стоит ждать мгновенных результатов, у публичной дипломатии - накопительный эффект. Лучше заранее определить для себя критерии успешности и проанализировать свою деятельность не только по ним, но и разобрать все то, что сделать не получилось".

Часть экспертов не только выступят перед аудиторией форума, но и станут модераторами питч сессий и тренерами мастерской проектов. Также при их участии планируется разработка дистанционного курса общественного дипломата на онлайн платформе для дальнейшего использования широкой аудиторией молодежи России и мира.