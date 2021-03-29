Путин учредил медаль к 800-летию Нижнего Новгорода

Владимир Путин учредил юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода".

Награждать ею будут жителей города, которые:

- участвовали в Великой Отечественной войне;

- награждены орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период войны;

- трудились в тылу в период Великой Отечественной войны в г. Горьком не менее шести месяцев;

- внесли вклад в развитие города.

Юбилейная медаль диаметром 32 мм будет выполнена из латуни, на лицевой стороне будет изображен фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней посередине, справа от башни - изображение Собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, слева от башни - изображение Михайло- Архангельского собора. В верхней части медали, по окружности, разместят надпись "В память 800-летия Нижнего Новгорода".

На оборотной стороне медали будет изображен герб Нижнего Новгорода, слева - лавровая ветвь, справа - дубовая. Под гербом, по окружности, - цифры 1221 - 2021.