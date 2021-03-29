В Нижнем Новгороде выбрали площадку для гала-шоу к 800-летию города

Главное мероприятие к 800-летию Нижнего Новгорода состоится 21 августа в районе Стрелки: в акватории Волги и Оки. В гала-шоу будут использованы световые эффекты и визуальные инсталляции.

- Гала-шоу будет действительно уникальным. Выбор площадки был сделан с учетом художественной перспективы для постановщиков, комфорта зрителей и возможности для организации качественной телевизионной картинки, - цитирует губернатора Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.

Сейчас идет разработка концепции шоу и условий проведения всех праздничных мероприятий. По словам главы региона, в рамках гала-шоу будет показана ретроспектива 800-летней истории Нижнего Новгорода через достижения известных жителей города.

Юбилейные торжества состоятся с 19 по 21 августа. Помимо финального представления запланирована целая серия мероприятий на различных площадках.