В ОЭЗ "Тольятти" в 2021 году будут запущены пять новых заводов

На новом заводе медизделий будут выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Старт производству дали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это единственное подобное производство полного цикла в России. Продукцию, произведенную в Тольятти, планируют поставлять в медучреждения, на предприятия в сфере хозяйственно-бытового обслуживания.
На строительство СЗМИ инвесторы направили более 729 миллионов рублей. На проектную мощность - 108 миллионов пар в год - завод планирует выйти уже во 2 квартале этого года. На предприятии будут работать 2 линии, а работать здесь будут более 80 жителей Тольятти.
Всего за прошлый год в Самарской области было открыто 15 крупных производств с общим объемом инвестиций более 17 млрд рублей, создано более 10 тыс новых рабочих мест. В 2021-м планируется реализовать более 25 масштабных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей.
Вопрос привлечения в регион частных инвестиций курирует областное министерство экономического развития и инвестиций во главе с Дмитрием Богдановым. Как рассказал министр, "СЗМИ" - не единственное предприятие, которое откроется в этом году в ОЭЗ "Тольятти".
- Это уникальное предприятие, аналогов ему в России сегодня нет. СЗМИ займет от трех до пяти процентов российского рынка, мы уже прорабатываем с инвесторами вопрос о расширении производства для того, чтобы продукция могла быть полностью локализована в России. До конца 2021 года в ОЭЗ "Тольятти" будут открыты еще четыре предприятия, - отметил Дмитрий Богданов. - Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание поддержке предприятий, созданию комфортных условий для инвесторов. Сегодня Самарская область наращивает темпы в этом направлении. В 2020 году было создано 10 тысяч новых рабочих мест, в этом году мы рассчитываем перевыполнить этот план вполтора раза.
В последние годы в регионе ведется масштабная, системная работа по формированию благоприятной бизнес-среды: создаются и развиваются инвестиционные площадки с налоговыми преференциями, снижаются административные барьеры для бизнеса, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, способные вывести регион на новый уровень притяжения инвестиций.
Так, наш регион стал лидером в сфере государственно-частного партнерства, в 2019-м завоевав единоличное первое место в рейтинге субъектов страны по уровню развития ГЧП.
Усилия областного правительства высоко оцениваются федеральным центром. Так, наш регион стал лидером в сфере государственно-частного партнерства, в 2019-м завоевав единоличное первое место в рейтинге субъектов страны по уровню развития ГЧП.
По итогам IV Нацрейтинга инвестпривлекательности ОЭЗ заняла третье место и вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. При этом ОЭЗ оказалась в тройке лидеров по динамике количества резидентов.
В Тольятти и Чапаевске сегодня действует режим территорий опережающего развития. Тольяттинская ТОСЭР стала лидером страны по количеству привлеченных инвесторов, активно развивающим малое и среднее предпринимательство. В Тольяттинской ТОСЭР сегодня зарегистрированы 72 компании, резиденты уже инвестировали более 16,8 миллиарда рублей и создали 5,5 тысячи рабочих мест.
Для эффективного взаимодействия власти и бизнеса в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в режиме "единого окна" для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории региона. Количество проектов на сопровождении увеличилось в пять раз за последние три года.