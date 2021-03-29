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29.03.2021 16:44
Рубрика: Власть

В ОЭЗ "Тольятти" в 2021 году будут запущены пять новых заводов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на открытии Самарского завода медицинских изделий, которое состоялось в ОЭЗ "Тольятти" 26 марта. Старт работы нового предприятия стал еще одним подтверждением того, что Самарская область усиливает свои позиции на инвестиционной арене страны. Сегодня здесь действуют все существующие специальные налоговые режимы, динамично развиваются ключевые инвестплощадки, все больше инвесторов выбирают регион для размещения своих производств.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов работают в тандеме. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов работают в тандеме. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов работают в тандеме. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

На новом заводе медизделий будут выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Старт производству дали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это единственное подобное производство полного цикла в России. Продукцию, произведенную в Тольятти, планируют поставлять в медучреждения, на предприятия в сфере хозяйственно-бытового обслуживания.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Самаре состоялся OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021

На строительство СЗМИ инвесторы направили более 729 миллионов рублей. На проектную мощность - 108 миллионов пар в год - завод планирует выйти уже во 2 квартале этого года. На предприятии будут работать 2 линии, а работать здесь будут более 80 жителей Тольятти.

Всего за прошлый год в Самарской области было открыто 15 крупных производств с общим объемом инвестиций более 17 млрд рублей, создано более 10 тыс новых рабочих мест. В 2021-м планируется реализовать более 25 масштабных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей.

Вопрос привлечения в регион частных инвестиций курирует областное министерство экономического развития и инвестиций во главе с Дмитрием Богдановым. Как рассказал министр, "СЗМИ" - не единственное предприятие, которое откроется в этом году в ОЭЗ "Тольятти".

- Это уникальное предприятие, аналогов ему в России сегодня нет. СЗМИ займет от трех до пяти процентов российского рынка, мы уже прорабатываем с инвесторами вопрос о расширении производства для того, чтобы продукция могла быть полностью локализована в России. До конца 2021 года в ОЭЗ "Тольятти" будут открыты еще четыре предприятия, - отметил Дмитрий Богданов. - Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание поддержке предприятий, созданию комфортных условий для инвесторов. Сегодня Самарская область наращивает темпы в этом направлении. В 2020 году было создано 10 тысяч новых рабочих мест, в этом году мы рассчитываем перевыполнить этот план вполтора раза.

В последние годы в регионе ведется масштабная, системная работа по формированию благоприятной бизнес-среды: создаются и развиваются инвестиционные площадки с налоговыми преференциями, снижаются административные барьеры для бизнеса, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, способные вывести регион на новый уровень притяжения инвестиций.

Так, наш регион стал лидером в сфере государственно-частного партнерства, в 2019-м завоевав единоличное первое место в рейтинге субъектов страны по уровню развития ГЧП.

Усилия областного правительства высоко оцениваются федеральным центром. Так, наш регион стал лидером в сфере государственно-частного партнерства, в 2019-м завоевав единоличное первое место в рейтинге субъектов страны по уровню развития ГЧП.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В ОЭЗ "Тольятти" запустили новое производство медицинских изделий

По итогам IV Нацрейтинга инвестпривлекательности ОЭЗ заняла третье место и вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. При этом ОЭЗ оказалась в тройке лидеров по динамике количества резидентов.

В Тольятти и Чапаевске сегодня действует режим территорий опережающего развития. Тольяттинская ТОСЭР стала лидером страны по количеству привлеченных инвесторов, активно развивающим малое и среднее предпринимательство. В Тольяттинской ТОСЭР сегодня зарегистрированы 72 компании, резиденты уже инвестировали более 16,8 миллиарда рублей и создали 5,5 тысячи рабочих мест.

Для эффективного взаимодействия власти и бизнеса в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в режиме "единого окна" для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории региона. Количество проектов на сопровождении увеличилось в пять раз за последние три года.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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