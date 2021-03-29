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Рубрика: Экономика

В России на весну и лето открылись вакансии с зарплатой до 250 тысяч

Текст: Татьяна Ткачёва
В тройку самых востребованных профессий в период полевых работ вошли трактористы, агрономы и овощеводы. Где их ждут и сколько готовы платить, рассказали в Россельхозбанке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В преддверии посевной количество вакансий в сфере АПК увеличилось на 35 процентов, свидетельствуют данные сервиса по поиску персонала на платформе "Свое Фермерство" (есть в распоряжении "РГ"). На нем опубликовано более 6 тысяч 600 предложений о работе в сельском хозяйстве.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Больше всего вакансий открыто для трактористов. Причем в 70 процентах случаев хозяйства согласны нанять и кандидатов без опыта. Остальные прицельно ищут молодых специалистов с опытом работы от одного до трех лет. В обязанности входят вспашка полей, посадка и уборка зерновых культур.

Именно трактористам обещают самые высокие зарплаты среди сезонных работников. Так, в селе Хворостянка Самарской области можно получить до 250 тысяч рублей в месяц. Трактористу-машинисту в селе Чебаки Новосибирской области работодатель готов платить 170 тысяч.

Вторая по популярности сезонная вакансия - агроном. В 60 процентах случаев опыт не имеет значения. Треть предложений ориентирована на молодых людей, проработавших по этой специальности до трех лет. И лишь десятая часть вакансий предназначена для агрономов с опытом от трех до шести лет.

Уровень зарплат в этой профессиональной группе - до 150 тысяч в месяц. Такой доход, например, может иметь главный агроном в селе Заволжское Астраханской области. В его обязанности будет входить изучение и внедрение технологии по борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Третью строчку в рейтинге заняли овощеводы. Большинству работодателей пригодятся кадры без опыта работы. Десять процентов вакансий предназначено для кандидатов с профильным стажем до трех лет. Заработная плата овощеводов, по статистике платформы "Свое Фермерство", достигает 35 тысяч рублей в месяц. Например, в селе Заречное Приморского края за эти деньги нужно будет обслуживать культивационные сооружения, готовить почвенные смеси, проводить профилактические мероприятия по защите растений от болезней и вредителей.

Некоторым хозяйствам нужны рисоводы и виноградари, сборщики ягод, грибов и листьев чая. Заработная плата на таких вакансиях достигает 40 тысяч. В отдельных случаях аграрии готовы предоставить работникам временный кров. Например, в городе Тавда Свердловской области на сезон-2021 ищут пасечника с проживанием в фермерском хозяйстве. Нужно будет ухаживать за пчелами, откачивать мед и перерабатывать воскосырье. Также жилье предлагается овощеводу в городе Соль-Илецк Оренбургской области. Там придется выращивать рассаду, ухаживать за ней и высаживать в открытый грунт.

"Весной традиционно возрастает спрос на кадры, необходимые при полевых работах. На рынке в равной степени востребованы как молодые специалисты без опыта работы, так и профессионалы высокой квалификации. Предложения для специалистов, обладающих навыками работы с современной сельскохозяйственной техникой или знаниями агротехнологий, соответствуют уровню зарплат в высокотехнологичных отраслях", − отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В регионах Экономика Работа Занятость Экономика Отрасли Промышленность Компании Финансы Россельхозбанк Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Самарская область СФО Новосибирская область ЮФО Астраханская область ДФО Приморский край УрФО Свердловская область

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