В Самаре из-за сорвавшейся с крыши наледи погибла женщина

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за смерти женщины, которая погибла после падения на нее снежной надели с крыши жилого дома. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

ЧП произошло в воскресенье вечером в 21.30 по местному времени в Кировском районе Самары на улице Металлистов. На проходивших мимо двух женщин рядом с двухэтажным домом № 36 сорвался лед. В результате одна из них погибла на месте от полученных травм. Вторую женщину, которая также пострадала, госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Проверку начала и прокуратура, сообщает надзорный орган. Прокурор Кировского района Самары Иван Макогон проверит, насколько регламент очистки крыши, принятый управляющей компанией, соответствует требованиям законодательства и соблюдался ли он.