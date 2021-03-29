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29.03.2021 15:02
Рубрика: Общество

В саратовском "Кванториуме" подвели итоги хакатона

В Саратовской области завершились межрегиональные соревнования для молодежи "Zаряд хакатон".
Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области

Форум юных программистов прошел в детском технопарке "Кванториум", который был открыт в рамках нацпроекта "Образование" на базе Саратовского областного института развития образования. В Год науки и технологий коллективный мозговой штурм посвятили разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, 3D моделированию и программированию.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Саратовской области
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В хакатоне приняло участие 26 команд из 13 российских регионов. Участники соревнований решали кейсы по четырем направлениям: создание приложений виртуальной и дополненной реальности на различных платформах (технологии VR и AR), приложений с использованием панорамных 360 фото/видео (технология 360) и программирование разного уровня.

Кейсы с заданиями разработали партнеры детского технопарка "Кванториум": телекоммуникационные и IT-компании, научно-производственные фирмы и высшие учебные заведения Саратовской области.

Как рассказали в пресс-службе областного министерства образования Саратовской области, в состав команд вошли ребята в возрасте от 12 до 18 лет, увлеченные инженерным творчеством и исследовательской работой. Большинство из них занимается в детских технопарках, Центрах молодежного инженерного творчества (ЦМИТ), центрах "Точка роста", STEM, "IT-куб", а также в инженерных классах.

- Я увлекаюсь 3D-моделированием уже два года. Если честно, даже не мог представить, что меня и 3D будет связывать что-то большее, чем просто поход в кинотеатр. Наша команда разрабатывала приложение на телефон, где можно получить подробную характеристику продукта, отсканировав код на ценнике в магазине, - рассказал участник команды из Владивостока Константин Костин.

В числе других заданий, которые выполняли ребята, например, создание виртуальных кабинетов по химии, разработка программ по примерке одежды.

- Хакатон у нас проходил первый раз. База детского технопарка позволяет обеспечить всех участников необходимым оборудованием и рабочими местами. Мы благодарны всем, кто нашел возможность приехать, и надеемся, что наш хакатон станет ежегодным, - сообщил директор саратовского "Кванториума" Александр Матутин.

Все победители хакатона, которых определили в девяти номинациях, получили памятные подарки и призы от организаторов и их партнеров.

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