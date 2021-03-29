В ТОСЭР "Тольятти" и "Чапаевск" откроется девять новых производств

Итоги деятельности двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Тольятти" и "Чапаевск" подвели на оперативном совещании в правительстве Самарской области.

Сегодня статус резидента территории опережающего развития имеют 82 компании: 72 - тольяттинских и десять - чапаевских.

- Они готовы вложить в экономику моногородов больше 44 миллиардов рублей и создать почти 11 тысяч рабочих мест, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Сегодня ТОСЭР "Тольятти" остается лучшей в стране по числу привлеченных резидентов. Кроме того, Автоград в ноябре прошлого года вошел в ТОП-10 лучших моногородов России и отмечен как лидер по количеству привлеченных инвесторов. Активно развивается ТОСЭР "Чапаевск", который получил этот статус относительно недавно.

Резидентами ТОСЭР уже запущено 48 производств: 47 - в Тольятти и одно - в Чапаевске, вложено 17 миллиардов рублей инвестиций, создано 5560 рабочих мест.

В текущем году планируют начать деятельность еще девять компаний. Из них шесть - в Тольятти. Они будут производить металлические двери, железобетонные конструкции, аккумуляторы, автокомпоненты, материалы шумоизоляции, сыры по итальянским технологиям.

В Чапаевске планируется запуск завода по производству железобетонных изделий, цеха по производству фармацевтической продукции и производства пластиковой тары.

- Как видно, режим ТОСЭР позволяет привлекать совершенно разных инвесторов: от пищевого производства до информационных технологий, от крупных производств до небольших предприятий в сфере услуг, - отметил руководитель областного минэкономразвития.

Дмитрий Богданов обратил внимание на то, что в прошлом году из-за пандемии и ограничений, связанных с распространением коронавируса, некоторые резиденты столкнулись со сложностями в выполнении минимальных требований первого года "резидентства" по капитальным вложениям и созданию рабочих мест.

- Предвидя проблемы, мы еще в июне 2020 года вышли с инициативой в федеральное правительство о продлении срока выполнения минимальных требований по объему капитальных вложений и количеству созданных рабочих мест для резидентов, получивших статус после первого апреля 2019 года, - отметил министр. - 11 марта принято постановление Правительства РФ о продлении до двух лет срока выполнения минимальных требований резидентами ТОСЭР.

Это позвонило компаниям у решено преодолеть сложный период. Кроме того, всестороннюю поддержку инвесторам продолжает оказывать специально созданная структура в Самарской области - Агентство по привлечению инвестиций.

При этом ряд компаний приняли решение о расширении своих производств. "Зетта", "Феронни Тольятти", "Билдинг Строй Гроуп" и Мясокомбинат "Лада" в общей сложности дополнительно создадут 2500 рабочих мест и вложат 4,6 миллиарда рублей инвестиций.

- Работа по привлечению резидентов будет продолжена. Подготовлена и 26 марта подана заявка в Правительство России по расширению видов экономической деятельности, - отметил Дмитрий Богданов.

- Мы рассчитываем на то, что принятие решение по расширению видов экономической деятельности позволит нам привлечь инвесторов из новых сфер деятельности. Сейчас переговоры активно ведутся, - добавил председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Глава региона отметил, что работа территорий опережающего социально-экономического развития вышла на хороший уровень, даже не смотря на сложности, в том числе, связанные с пандемией.

- Работа по поддержке предприятий проведена успешно. Понятно, что сложности прошлого года, с которыми столкнулась экономика в целом, отразилась на деятельности компаний. Но, тем не менее, мы должны ставить ещё более амбициозные задачи по развитию этих территорий, - подчеркнул Дмитрий Азаров.