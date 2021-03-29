В Удмуртии врачи "собрали" череп пациенту, в которого отскочило колесо

В Удмуртии врачи-нейрохирурги провели сложную операцию на черепе мужчины, который пострадал от отскочившего в него колеса. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

36-летний житель Балезинского района получил травму во время ремонта техники год назад. Лопнувшее колесо металлической частью отлетело в голову мужчине. С открытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами костей лица и черепа его срочно доставили санавиацией в городскую клиническую больницу №7 в Ижевске.

Мужчину прооперировали, удалили сдавливавшие мозг осколки костей и кровоизлияния. Через некоторое время пациент вышел из крайне тяжелого состояния, начал снова обслуживать себя, самостоятельно ходить и общаться, однако зрение восстановить не удалось.

Затем врачи начали планировать новую операцию, чтобы вернуть мужчине форму лица, не имея ориентиров в виде лицевых костей. В этом им помогла современная методика 3D-реконструкции - был создан индивидуальный имплантат. Операцию, которая длилась три с половиной часа, провели в марте этого года.

- Мы восстановили форму черепа, установили титановый трансплантат. Операция была также направлена на эстетическое восстановление лица. Для меня операция по устранению настолько обширного дефекта костей черепа и лица первая. Год назад этого пациента я оперировала в бригаде с другим врачом. Тогда наша цель была сохранить жизнь и дать пациенту возможность восстановить хотя бы минимальные жизненные функции, защитить от грозящих осложнений, - рассказала нейрохирург ГКБ №7 Ольга Мурашова.