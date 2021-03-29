В Ульяновской области многократно выросло количество поставщиков соцуслуг

23 марта ульяновский губернатор Сергей Морозов встретился с гражданскими активистами - лидерами федерального и областного конкурсов субсидий и проекта поддержки местных инициатив.

"На протяжении нескольких лет мы реализуем в Ульяновской области большой и очень важный проект - "региональная социальная инициатива". Это 12 шагов, которые направлены на развитие передовой институциональной среды в социальной сфере, включая социальное предпринимательство, волонтерское движение, творческие индустрии, социально ориентированные НКО. Нам удалось сформировать солидарное общество с развитой региональной идентичностью. Например, за последние три года число НКО - поставщиков социальных услуг выросло в регионе с четырех до ста. Создан и продолжает развитие волонтерский центр. Основных целей региональная социальная инициатива достигла. И уже в этом году она подхвачена, дополнена и развита федеральным проектом - национальной социальной инициативой, разработанной по поручению Президента России Агентством стратегических инициатив. Мы очень многое сделали. Но еще больше нам предстоит сделать вместе с институтами гражданского общества. Мы - большая, единая, мощная сила, потому что мы вместе! В центре нашего взаимодействия должен быть человек, решение конкретных проблем людей в самых различных жизненных ситуациях", - сказал Сергей Морозов.

На заседании также обсудили итоги регионального социального форума "Справедливость глазами людей" партии "Единая Россия". Задачи в сфере социальной политики общественные объединения и региональная власть будут реализовывать совместно. Деятельность будет вестись под лозунгом #Мывместе. В регионе уже есть четкая программа действий, реализация которой позволит решить целый ряд задач, в том числе по поддержке малого и среднего бизнеса и привлечению инвестиций, поддержке градообразующих предприятий, комплексному развитию сельских территорий и повышению эффективности АПК, совершенствованию дорожной системы, повышению доступности ипотеки, росту зарплаты. Особое внимание будет уделяться многодетным семьям.

В ходе заседания общественники поделились успешным опытом реализации грантовых проектов по развитию системы образования, культуры и спорта, социальной заботе о жителях, а также новыми идеями.

Так, представитель благотворительного фонда "Доброе сердце" Мария Шпак предложила создать систему поддержки и сопровождения реализации инициатив от жителей региона. В пример активист привела федеральный форум "Сильные идеи для нового времени", по итогам которого эксперты отобрали порядка 300 для внедрения в разных сферах жизни.

"В Ульяновской области много людей с активной гражданской позицией, которые могут сформулировать собственные предложения для повышения качества жизни в нашем регионе. Возможно, стоит задействовать электронный формат сбора предложений. Отобранные идеи экспертная группа совместно с руководителями профильных ведомств смогут взять в работу и подготовить наилучший алгоритм для реализации. В регионе нужно создать единую точку сбора и поддержки таких идей и реализовывать при поддержке государства. Сейчас региональная власть активно поддерживает инициативы НКО на грантовых конкурсах", - пояснила Мария Шпак.

На заседании также обсудили инициативы, направленные на вовлечение граждан в волонтерскую деятельность. Директор АНО "Ульяновский клуб гражданского образования" Елена Домашевская презентовала несколько образовательных инициатив.

"Мы внедрили несколько digital-продуктов. Один из проектов - "ЗаРЯ: За русский язык!", реализованный на президентский грант. Мы организовали онлайн-тест на знание русского языка, результатами которого каждый желающий смог поделиться в социальных сетях. Инициировали создание буктрейлеров, посвященных любимым книгам. Вместе с организацией дополнительного образования "Профи-центр" получили федеральный грант на обучение жителей малых городов и сельской местности удаленным профессиям: маркетолога, pr-менеджера, smm-специалиста, таргетолога. В проекте задействовано более ста ульяновцев", - рассказала Елена Домашевская.

Еще один проект, получивший обсуждение на встрече, направлен на вовлечение молодежи в активную общественную жизнь. Как пояснил представитель Ульяновского общественного движения "За Сильную Справедливую Стабильную Родину" Марк Семак, движение приглашает всех желающих на различные мероприятия по уборке общественных пространств, благоустройству. Участники акций получают от движения бонусы и "Карты участника проекта". Коммерческие предприятия сферы отдыха и развлечений - партнеры движения предоставляют обладателям карты бонусы и скидки.

Представитель Ульяновской общественной организации "Молодежный инициативный центр" Павел Андреев рассказал о проекте "Цикл вечерних и ночных мероприятий в электротранспорте "TRAM Nights / Ночные трамваи". Благодаря областному гранту будет организован новый вид культурного досуга для работающей молодежи, который дает возможность альтернативно проводить время после рабочего дня. Проект предполагает расширить количество форматов в рамках одной необычной локации - трамвая.

На заседании региональное отделение партии "Единая Россия" и Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области заключили соглашение о сотрудничестве.

Напомним, 22 марта Сергей Морозов встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Стороны обсудили социальную сферу, а также дальнейшее взаимодействие по улучшению делового и инвестиционного климата в Ульяновской области, по подготовке современных кадров для предприятий.