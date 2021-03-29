Жители Чайковского определят внешний вид пешеходной улицы Вокзальная

В рамках всероссийского рейтингового голосования по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Чайковском выбрана пешеходная улица Вокзальная.

Как рассказали в министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья, жители сами смогут решить, какой внешний вид приобретет пешеходная улица. Голосование пройдет на единой платформе za.gorodsreda.ru.

В этом году подрядчик начнет первый этап благоустройства пешеходной улицы от Приморского бульвара до улицы Мира. На следующий - на участке от улицы Мира до улицы Ленина. Здесь появятся пешеходные зоны, велодорожки, установят дизайнерские беседки, лавочки.

Для рейтингового голосования в Прикамье определены 38 общественных пространств. Жители 12 территорий смогут сами выбрать проекты благоустройства, которые будут реализованы в следующем году. По правилам конкурса в проекте участвуют города с численностью населения от 20 тысяч человек. Голосование доступно жителям Перми, Кунгура, Березников, Чайковского, Добрянского, Верещагинского, Соликамского, Лысьвенского, Чусовского, Чернушинского, Краснокамского и Осинского городских округов.

- Хочу отметить и поблагодарить муниципалитеты, которые включились в проект. Пермяков призываю активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь, - сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Голосование за список первоочередных территорий для благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая. Более подробно ознакомиться с проектами Пермского края, которые будут представлены на голосование, можно в специальном разделе федеральной платформы https://59.gorodsreda.ru/.