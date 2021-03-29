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29.03.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

Экс-сотрудника мэрии Иркутска задержали по делу о незаконной стройке

Текст: Мария Волкова

Бывший начальник одного из отделов администрации Иркутска задержан в рамках расследования уголовного дела о незаконном строительстве многоквартирного жилого дома по улице Пискунова. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.

Фото: vesti.ru
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Как сообщили в СК по Иркутской области, речь идет об экс-руководителе юридического отдела земельного департамента по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку городской администрации.

Будучи еще должностным лицом мэрии Иркутска, подозреваемый знал о том, что компания-застройщик ведет работы без разрешительной документации. Он не предпринял мер к тому, чтобы установить отсутствие права собственности у фирмы на данный объект, а также оспорить переход права собственности иным лицам. Бывший чиновник подписал мировое соглашение, где стороны отказывались от исковых требований снести незаконную постройку. Документ был утвержден постановлением четвертого арбитражного апелляционного суда.

Также в Иркутске расследуется уголовное дело в отношении экс-начальника Октябрьского отдела судебных приставов получении взятки в особо крупном размере. В возглавляемом подозреваемым отделе находились на принудительном исполнении решения суда о запрете строительства вышеуказанного дома. Однако бывший глава, по версии следствия, получил взятку в виде двух квартир в данном доме. В результате строительство смогли довести до конца, несмотря на отсутствие разрешительных документов.

Позже застройщику удалось продать все квартиры в новостройке, хотя дом был введен в эксплуатацию незаконно. Далее решением Иркутского областного суда на собственников квартир в этом здании была возложена обязанность по сносу постройки.

Расследование уголовных дел продолжается. В ближайшее время бывшему чиновнику мэрии будет избрана мера пресечения.

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