ФСБ раскрыла группу, торговавшую поддельными справками для мигрантов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и продажей подложных медицинских документов для мигрантов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, речь идет о справках, которые нужны иностранцам для въезда на территорию России в условиях действующих ограничений во время пандемии.

По данным ЦОС, у задержанных изъято более 1000 бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений. Также сотрудники ФСБ изъяли более 3 млн рублей, а также клиентская база иностранцев, которая собирались купить липовые справки.