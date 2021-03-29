ФСБ раскрыла группу, торговавшую поддельными справками для мигрантов

Новости

Освобождение Суэцкого канала снизило цены на нефть 11:04
У "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном появилась дата премьеры 10:54
Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении и при оплате картой 10:49
Число пострадавших при пожаре в Индонезии достигло 28 человек 10:39
Тело актера Всеволода Хабарова нашли спустя месяц после смерти 10:35
Появилось видео аварийной посадки авиарейса Москва - Краснодар 10:23
Подводник раскрыл секрет бесшумности "Варшавянки" 10:15
СМИ: Финк может сменить Тедеско в "Спартаке" 10:00
В Эстонии созвали кризисный штаб по психическому здоровью населения 09:53
Чешский миллиардер Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске 09:51
В московском зоопарке проснулись сурки 09:46
"Пробка" в Суэцком канале не задержала российскую нефть 09:33
Корвет "Совершенный" провел стрельбу по невидимым целям в Японском море 09:21
На Мамаевом кургане отреставрируют еще девять объектов 09:11
В Москве в понедельник сохранится теплая погода 09:09
Устранение последствий циклона в Забайкалье оценили в 108,4 млн рублей 09:04
Китайский эксперт предрек Украине большие потери из-за дела "Мотор-Сич" 08:55
В уральской колонии осужденные устроили бунт 08:40
Минтруд смягчил требования к имуществу при назначении детского пособия 07:48
В столице завершен капитальный ремонт Сколковского путепровода 07:31
На Сахалине пропал водолаз-любитель 07:30
Венесуэла предложила нефть в качестве платы за вакцины от коронавируса 07:00
Перечислены регионы-лидеры по уровню зарплат в провинции 06:33
Врач опроверг слухи об эпидемии тяжелой половой инфекции в России 06:31
Более 100 миллионов прививок от COVID-19 сделали в Китае 06:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
29.03.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

ФСБ раскрыла группу, торговавшую поддельными справками для мигрантов

Текст: Иван Егоров
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и продажей подложных медицинских документов для мигрантов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, речь идет о справках, которые нужны иностранцам для въезда на территорию России в условиях действующих ограничений во время пандемии.

По данным ЦОС, у задержанных изъято более 1000 бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений. Также сотрудники ФСБ изъяли более 3 млн рублей, а также клиентская база иностранцев, которая собирались купить липовые справки.

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону экстремистов-поджигателей
В регионах Происшествия Преступления Правительство ФСБ Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given сняли с мели
Путин назвал условие снятия ограничений в России
Минтруд смягчил требования к имуществу при назначении детского пособия
РБК: ФНС предложила усилить контроль за продавцами на рынках
Единая база цифровых профилей мигрантов появится в России
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик