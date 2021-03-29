Сибиряк убил жену после профилактической беседы в полиции

В городе Бердск Новосибирской области мужчина убил свою жену, вернувшись из полицейского участка после профилактической беседы. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в отношении сотрудников, отпустивших подозреваемого, начата служебная проверка.

По факту самого убийства сегодня в Следственном управлении СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело. Старший помощник руководителя ведомства Анастасия Кулешова уточнила, что сигнал о совершении преступления поступил в правоохранительные органы сегодня ранним утром. По данным следователей, мужчина 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения схватился за нож и расправился с 28-летней супругой. Вскоре суд должен избрать в отношении него меру пресечения.

По данным же полиции, непосредственно перед совершением убийства, мужчину доставляли в отделение. В первый раз правоохранители выехали по адресу в микрорайоне Северный после того, как поступило сообщение о семейном конфликте. Полицейские, на месте оценив ситуацию, забрали хозяина квартиры в участок и там провели с ним профилактическую беседу, после чего отпустили восвояси.

Спустя какое-то время, бердчанин сам позвонил в полицию и сообщил, что зарезал супругу. Повторно приехавшие в квартиру оперативники обнаружили тело женщины, Кроме того мужчина ранил 60-летнего отца убитой. Он был доставлен в больницу. А вот подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вновь оказался в участке.

Если в ходе служебной проверки будет доказана вина полицейских, задержавших, а затем отпустивших подозреваемого в убийстве, их ждет увольнение. Непосредственное начальство сотрудников в таком случае будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.