Сибиряк убил жену после профилактической беседы в полиции

Новости

При крушении вертолета на Аляске выжил чемпион Чехии по сноуборду 17:32
Россия и Узбекистан заявили о планах развивать военное сотрудничество 17:31
Письмо Маккартни об украденном им одеяле уйдет с молотка 17:28
Защитник "Спартака" Маслов покинул расположение молодежной сборной 17:22
Президент Молдавии обратилась в КС для роспуска парламента 17:13
Наставники из нижегородского "Хулиганодома" помогут подросткам 17:10
ЦБ РФ ввел порог в 1,5 тыс. рублей для комиссий за покупки по QR-коду 16:50
К 2030 году в России могут исчезнуть коммунальные квартиры 16:45
В Польше ограничили работу детских садов и яслей 16:39
Бабушка Обамы скончалась в Кении в 99 лет 16:33
Хуснуллин: Правильное ценообразование улучшит российские дороги 16:31
В России разработали новую парашютную систему 16:30
ФСБ сообщила подробности приговора украинскому футболисту Василенко 16:19
Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве 16:19
Станислав Черчесов: Спокойно отношусь к отсутствию ВАР в отборе ЧМ-2022 16:17
Солист "Старого приятеля" Александр Зарецкий впал в кому после COVID-19 16:13
Курганских чиновников наказали за волокиту по оплате госконтрактов 15:56
Путин обсудил на Совбезе РФ проблему правонарушений в сфере природопользования 15:55
Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время 15:47
Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов 15:30
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям 15:21
В футбольный клуб "Тамбов" пришли следователи 15:10
Посольство: Россияне не пострадали во время нападения боевиков в Мозамбике 15:05
Путин подписал указ о призыве в армию 14:49
Путин сменил управляющего от России в ЕБРР 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 17:35
Рубрика: Происшествия

Сибиряк убил жену после профилактической беседы в полиции

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В городе Бердск Новосибирской области мужчина убил свою жену, вернувшись из полицейского участка после профилактической беседы. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в отношении сотрудников, отпустивших подозреваемого, начата служебная проверка.

Под Владимиром мужчина убил сожительницу, приютившую бездомную собаку

По факту самого убийства сегодня в Следственном управлении СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело. Старший помощник руководителя ведомства Анастасия Кулешова уточнила, что сигнал о совершении преступления поступил в правоохранительные органы сегодня ранним утром. По данным следователей, мужчина 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения схватился за нож и расправился с 28-летней супругой. Вскоре суд должен избрать в отношении него меру пресечения.

По данным же полиции, непосредственно перед совершением убийства, мужчину доставляли в отделение. В первый раз правоохранители выехали по адресу в микрорайоне Северный после того, как поступило сообщение о семейном конфликте. Полицейские, на месте оценив ситуацию, забрали хозяина квартиры в участок и там провели с ним профилактическую беседу, после чего отпустили восвояси.

Курский врач, обвиняемый в убийстве медсестры, признал вину

Спустя какое-то время, бердчанин сам позвонил в полицию и сообщил, что зарезал супругу. Повторно приехавшие в квартиру оперативники обнаружили тело женщины, Кроме того мужчина ранил 60-летнего отца убитой. Он был доставлен в больницу. А вот подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вновь оказался в участке.

Если в ходе служебной проверки будет доказана вина полицейских, задержавших, а затем отпустивших подозреваемого в убийстве, их ждет увольнение. Непосредственное начальство сотрудников в таком случае будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время
Минфин и ФНС разъяснили меры по контролю за кассами на рынках
Кудрин предложил распространить пособия по бедности на семьи без детей
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик