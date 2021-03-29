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29.03.2021 12:12
Рубрика: Власть

В Новосибирской области совместят профосмотры и вакцинацию от COVID-19

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Андрей Травников поручил рассмотреть возможность совместить проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров с вакцинацией от коронавируса. Об этом глава региона сказал на оперативном совещании в правительстве области.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Некоторые профессии предполагают обязательные ежегодные профосмотры. Обычно такие осмотры идут по графику, людям назначаются конкретные сроки. Мое предложение - для того чтобы людям, которые проходят профосмотры, дважды не приходить в поликлинику, совместить сроки проведения обязательных профосмотров с возможностью вакцинации от COVID-19, - сказал губернатор.

Андрей Травников отметил, что по понятным причинам в прошлом году многие плановые мероприятия в здравоохранении были отложены, в том числе диспансеризация и профосмотры.

Фото: Правительство Новосибирской области
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В то же время в регионе с каждым годом растут объемы этой работы.

- К концу 2019 года мы вышли на неплохие результаты, и сегодня наша общая задача наверстать упущенное. Это в первую очередь влияет на здоровье наших жителей, на продолжительность жизни, а в итоге и на нагрузку системы здравоохранения, - подчеркнул глава региона.

Как доложил министр здравоохранения области Константин Хальзов, общий план профосмотров взрослого населения в 2020 году составлял 650637 человек, но в связи с ограничительными мерами он выполнен только на 45,2 процента. В 2021 году по плану профосмотры и диспансеризацию должны пройти 695352 человека. В этом задействованы 65 медицинских организаций.

Глава региона призвал руководителей муниципалитетов, организаций и предприятий активнее информировать жителей о необходимости профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

Как отмечают в областном минздраве, для проведения профилактических осмотров в полном объеме по региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 по 2021 год приобретено 144 единицы оборудования (рентгеновских аппаратов - 11, маммографов - 9, флюорографов - 27, лабораторного оборудования - 16 и т. д.). Тринадцать передвижных медицинских комплексов в рамках этого же проекта поставлены в 2020 году в отдаленные населенные пункты.

Справка "РГ"

Всего в 2020 году впервые выявлено 22 тысячи заболеваний. Ведущее место занимают болезни системы кровообращения - 50 процентов.

 Диспансеризация взрослого населения проводится гражданам в возрасте от 18 до 39 лет включительно один раз в три года, гражданам 40 лет и старше - ежегодно. Первый этап состоит из профмедосмотра и скрининга на раннее выявление злокачественных новообразований. Второй проводится по медпоказаниям.

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