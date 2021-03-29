"Россети Северный Кавказ" повышают надежность снабжения 35 тысяч жителей Чечни

"Россети Северный Кавказ" модернизируют подстанцию (ПС) 110 кВ "Наурская", обеспечивающую электроснабжение свыше 35 тысяч жителей и 46 социально значимых объектов Наурского, Шелковского и Грозненского районов Чеченской Республики.

Комплекс мероприятий предусмотрен в рамках дополнительной программы управляемого АО "Чеченэнерго" по повышению надежности электросетевого комплекса республики в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

"Благодаря принятым мерам мы максимально снизим риски выхода из строя энергооборудования, а значит, в разы повысим надежность электроснабжения потребителей трех районов Чеченской Республики", - отметил заместитель главного инженера АО "Чеченэнерго" Али Автарханов.

На объекте задействованы специалисты служб подстанций Северного участка электросетей, диагностики и изоляции оборудования, релейной защиты и автоматики - всего 12 человек. Работы на питающем центре энергетики планируют завершить в кратчайшие сроки.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"