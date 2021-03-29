"Россети Северный Кавказ" повышают надежность снабжения 35 тысяч жителей Чечни

Комплекс мероприятий предусмотрен в рамках дополнительной программы управляемого АО "Чеченэнерго" по повышению надежности электросетевого комплекса республики в осенне-зимний период 2020-2021 гг.
"Благодаря принятым мерам мы максимально снизим риски выхода из строя энергооборудования, а значит, в разы повысим надежность электроснабжения потребителей трех районов Чеченской Республики", - отметил заместитель главного инженера АО "Чеченэнерго" Али Автарханов.
На объекте задействованы специалисты служб подстанций Северного участка электросетей, диагностики и изоляции оборудования, релейной защиты и автоматики - всего 12 человек. Работы на питающем центре энергетики планируют завершить в кратчайшие сроки.
Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"