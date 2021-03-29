Открыта регистрация на ПМЮФ 9 ¾: вакцинация правом

Петербургский Международный Юридический Форум вновь пройдет в онлайн-формате: настоящий телемарафон с разнообразием мультимедийных форматов состоится с 18 по 22 мая 2021 года.

Участие в Форуме примут признанные эксперты и практики в различных областях права, российские и зарубежные государственные деятели, ученые с мировым именем, руководители юридических департаментов крупнейших компаний. Гостей онлайн-форума ждут дискуссии о модернизации права, новых правовых вызовах постпандемического мира и актуальных законодательных инициативах. Узнать об условиях участия в мероприятиях ПМЮФ и зарегистрироваться можно на официальном сайте Форума.

Последний год мы были свидетелями появления новой зеркальной реальности. Все сферы нашей жизни перенеслись в онлайн-пространство, которое существует по собственным законам, не связано географическими ограничениями и открыто 24/7.

Юридическое сообщество не осталось в стороне и активно включилось в обсуждение правовых аспектов пандемии COVID-19. В апреле 2020 года организаторы Петербургского Международного Юридического форума провели первый глобальный форум, полностью посвященный проблемам, которые принес в современную жизнь коронавирус. В онлайн-мероприятии приняли участие порядка 300 тысяч зрителей.

Оргкомитет подготовил еще более насыщенную деловую программу для участников. По традиции она включает 8 основных треков:

Smart-общество

Юридическая профессия

Инвестиции. Экология. Отраслевое законодательство

Международное право

Культура. Наука. Образование

Частное право

Банкротство

Антимонопольное, налоговое и таможенное регулирование

Форум откроет Пленарное заседание и выступление крупнейших российских и зарубежных политиков, экспертов в сфере здравоохранения и ведущих правоведов. В основной повестке ПМЮФ 9 ¾ - реакция глобальной правовой системы на пандемию COVID-19, регулирование новейших технологий и социальных сетей, проблемы фармацевтического рынка и другие злободневные темы.

К участию в мероприятиях Форума приглашены заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека - заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин, секретарь комиссии ООН по праву международной торговли Анна Жубан-Бре, полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Российской Федерации Александр Коновалов, первый заместитель министра юстиции РФ Юрий Любимов, директор юридического департамента - член Совета директоров Банка России Алексей Гузнов.