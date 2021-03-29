Полный курс вакцинации завершили более 340 тысяч петербуржцев

Свыше 340 тысяч петербуржцев ввели себе оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает РИА Новости.

Всего же Смольный готовится к тому, чтобы обеспечить прививками 1,2 миллиона горожан. На днях в город поступила очередная партия вакцины в количестве более 39 тысяч доз. Вакцинация проводится в поликлиниках, а также в ряде торговых центров.

Власти города рассчитывают на широкое распространение прививок, вакцинацию часто называют главным сдерживающим фактором для развития третьей волны пандемии. Сейчас прогнозы Смольного внушают оптимизм. В частности, Петербург готовится к проведению знаковых международных мероприятий.

Так, в этом году петербуржцы смогут рассчитывать на проведение праздника выпускников "Алые паруса". Александр Беглов уточнил, что корабль пройдет в акватории Невы. Это принципиальный момент, ведь в прошлом году, когда праздник полностью ушел в онлайн-формат, основное действо развернулось на берегу Финского залива.

Ранее стало известно, что в начале июня в Петербурге пройдет ПМЭФ, а с 11 по 13 ноября город примет Санкт-Петербургский международный культурный форум.

9 мая Петербург отметит День Победы. В каком формате, будет зависеть от эпидемической обстановки. Пока не определен формат проведения Дня основания Петербурга, Дня славянской письменности и культуры, а также Дня города. Тем не менее, в Смольном отмечают, что организаторы этих праздников получат в качестве поддержки субсидии от города.