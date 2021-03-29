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29.03.2021 12:17
Рубрика: Власть

Под Псковом более 1,5 тысячи военных примут участие в учениях ВДВ

Текст: Светлана Цыганкова

В Псковской области на полигоне "Струги Красные" пройдет тактическое учение, в котором примут участие более полутора тысяч военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ. Учения состоятся с 30 марта по 1 апреля.

Фото: Виктория Чернышева
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В учении задействованы 200 единиц боевой и специальной техники, восемь самолетов Ил-76МД, по два вертолета Ми-8 и Ми-24. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ, тренировочные мероприятия начнутся с марша из места дислокации на аэродром. Там погрузят боевые машины в самолеты военно-транспортной авиации для десантирования.

Бойцы ВДВ, кроме прыжков, отработают также захват полевого аэродрома "неприятеля", а военнослужащие усиленного парашютно-десантного батальона совершат рейд в его тыл, где обнаружат, захватят и разгромят базы незаконных вооруженных формирований. Они будут использовать стрелковое оружие и минометы.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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