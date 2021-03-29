СМИ: пуск гиперзвукового "Циркона" планируется выполнить в начале лета

Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" в нынешнем году выполнит пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Это случится в начале лета.

Об этом РИА Новости сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе. Собеседники добавили, что летно-конструкторские испытания с борта "Александра Горшкова" завершили в ноябре прошлого года третьей стрельбой "Цирконом". Два пуска ракет были выполнены по морским мишеням и один - по береговой. После того стрельба с фрегата не проводилась.

Первым пуском ракет "Циркон" в 2021 году начнутся государственные испытания комплекса на надводном носителе. Не исключили и возможность залпового пуска. Кстати, об этом уже писала "РГ". Ракеты запустят с фрегата с интервалом в несколько секунд.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной фрегат проекта 22350. Корабль построили на петербургском заводе "Северная верфь". В 2018 году он вошел в состав ВМФ России. Фрегат способен бороться с надводным, воздушным и подводным противником. Он может наносить удары на расстояние свыше 1,5 тысячи километров.