Суд в Вологодской области обязал жительницу Белозерского района топить печь в холодное время. Таков ее долг перед соседями.

Нет, сама ответчица не является фанатом морозов и не грезит о квартире-холодильнике. Она поступает проще: живет в другом месте, где не надо возиться с дровами и играть с огнем. Но в какой-то момент вопрос "топить или не топить?" перестал быть ее личным делом, так как у соседей начались несчастья. Зимними вечерами они вдруг обнаружили, что простого человеческого тепла уже недостаточно для уюта, нужно простое печное отопление за стенкой.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, с требованием заставить соседку разводить огонь в очаге в Белозерский районный суд обратился местный житель Иван К.

"В иске мужчина указал, что при постройке их многоквартирный дом не был оборудован холодным водоснабжением, водопровод собственники проводили за свой счет, - рассказывают в объединенной пресс-службе. - Ввод водопроводной трубы проходит через подпол дома под квартирой ответчика. Ответчик фактически в квартире не проживает, зимой ее не отапливает, поэтому труба водопровода на вводе в дом замерзла, все восемь квартир остались без воды. Он пытался договориться с ответчиком, чтобы квартира отапливалась, но - безрезультатно".

Наивно полагать, что дома человек волен делать или не делать что хочет. Не все так просто. Некоторые пожелания соседей жилец обязан учитывать.

Женщина не живет в своей квартире. Поскольку печь зимой не топится, замерзает водопровод, и восемь квартир в доме остаются без воды

Как пояснил суд, пользование жилым помещением "осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства".

В соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением правительства России, собственник должен обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать надлежащее состояние жилого помещения.

Так что нельзя устраивать в квартире, скажем, антисанитарию, чтобы вонь витала по этажам. Нельзя производить опасную перепланировку. Многое чего нельзя. Теперь, как выяснилось, нельзя и устраивать ледниковый период в отдельно взятой квартире, если соседи от этого страдают.

"Суд пришел к выводу, что неисполнение обязанностей собственника жилого помещения по поддержанию надлежащей температуры нарушает не только права пользователей иных жилых помещений, которые лишены ввиду этого возможности пользования водопроводом, но создают реальную угрозу для обеспечения сохранности имущества многоквартирного дома, так как замерзание системы водоснабжения может повлечь разрыв водопроводных труб, что приведет к затоплению дома, - говорят в объединенной пресс-службе судов региона. - При таких обстоятельствах суд обязал ответчицу в осенне-весенний период отапливать принадлежащую ей квартиру для поддержания в ней установленного законодательством температурного режима".