В Петербурге пассажир маршрутки ранил ножом водителя

В Петербурге пассажир маршрутного автобуса № К-403 ранил ножом водителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Нападение произошло в момент, когда автобус проезжал мимо дома № 188 по улице Коммунаров, это поселок Горелово.

По предварительным данным, нападению предшествовал словесный конфликт. В какой-то момент водитель остановился, пассажир ударил его ножом в живот и выбежал из маршрутки.

Пассажиры вызвали "скорую", водителя госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Сейчас полицейские ищут нападавшего. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".