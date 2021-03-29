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29.03.2021 11:12
Рубрика: Происшествия

В Петербурге пассажир маршрутки ранил ножом водителя

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге пассажир маршрутного автобуса № К-403 ранил ножом водителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

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Нападение произошло в момент, когда автобус проезжал мимо дома № 188 по улице Коммунаров, это поселок Горелово.

По предварительным данным, нападению предшествовал словесный конфликт. В какой-то момент водитель остановился, пассажир ударил его ножом в живот и выбежал из маршрутки.

Пассажиры вызвали "скорую", водителя госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Сейчас полицейские ищут нападавшего. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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