В Вологде воспитателя детсада заподозрили в нападении на ребенка

В Володе городская прокуратура проводит проверку в частном детском саду. По заверениям одной из родительниц, воспитательница дошкольного учреждения исцарапала ее трехлетнего сына, сообщает прокуратура Вологодской области.

Ребенок ходит в этот садик не постоянно. Семья проживает в Петербурге, в Вологду мать с сыном приехали на несколько дней.

На этот период мать отдала ребенка в частный детский сад, предоставила все справки, оплатила пребывание ребенка. Однако на третий день женщина обратила внимание, что у ребенка на шее и ушах появились глубокие царапины.

На вопросы матери, что случилось, сын указал на воспитательницу. Из рассказа мальчика женщина поняла, что ребенок баловался, тогда воспитательница взяла воспитанника за ухо и отвела в туалет, а затем заперла там.

В областной прокуратуре отмечают, что процессуальное решение будет принято по итогам проверки.