Экс-главу Динского района Кубани осудили на восемь лет за взятки

Ленинский районный суд столицы Кубани вынес приговор бывшему главе Динского района Сергею Пономареву.

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, три года назад фигурант потребовал у бизнесмена, занимающего строительством школы в поселке Южном, четыре миллиона рублей за приемку объекта и получил их.

Позже обвиняемый сначала попросил 7,2 миллиона рублей за подписание документов и заключения контрактов на поставку материалов и оборудования для внутреннего убранства школы, а затем снизил размер взятки на 1,2 миллиона рублей.

Директор компании сообщил в УФСБ по региону, сотрудники которого после получения взятки 12 декабря 2018 года задержали подозреваемого. Расследование проводил СК России по Кубани.

В суде фигурант не признал свою вину, уточнив, что бизнесмен передал деньги на развитие территории, а взятку в шесть миллионов рублей он назвал провокацией правоохранителей. Его осудили на 8,5 года колонии строгого режима. Кроме того, экс-главу лишили возможности занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу.