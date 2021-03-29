Французы организуют поисковую экспедицию в места Сталинградской битвы

Минобороны РФ сообщило, что с 20 апреля по 1 мая в районе поселка Кузьмичи в Волгоградской области будет работать международная поисковая экспедиция во главе с президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьером Малиновским. Ее участники станут искать останки советских солдат, погибших в Сталинградской битве в 1942-1943 годах. По некоторым данным, в местах ожесточенных боев могут оставаться до 200 непогребенных воинов Красной армии.

К работе привлекут около 50 человек, в том числе представителей Франции из Национального центра научных исследований (CNRS) и Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). А также российских экспертов и членов наших поисковых отрядов. Проект будет реализован совместно с властями Волгоградской области, Минобороны РФ, Минкульта, Российского военно-исторического общества и поисковыми группами Великой Отечественной войны. Останки тел советских солдат, которые найдут участники экспедиции, перезахоронят на Мамаевом кургане.

"Проект, который мы сейчас готовим о Сталинградской битве, очень важен потому, что он будет посвящением миллионам людей, которые погибли в Сталинграде. Во Франции много мест с названием "Сталинград". Но люди забыли, почему они так называются, и мы бы хотели им об этом напомнить. Нам очень важно сделать этот проект, который нацелен на сохранение истинной памяти", - рассказал Пьер Малиновский.

Перед началом экспедиции он побывал в подмосковном парке "Патриот" где посетил Главный храм Вооруженных сил РФ. Потом Малиновский признался, что больше всего его впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. "Я был абсолютно ошеломлен, когда увидел изображение Христа, это невероятные ощущения, которые я запомню на долгое время" - сказал Пьер Малиновский.

Он также осмотрел залы и галереи музейного комплекса "Дорога Памяти", где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие и личные вещи фронтовиков. "Музей помогает мне в работе, поскольку, когда ты ощущаешь тот подвиг героев, которые изо дня в день сражались, это очень помогает. Понимаешь, ради чего ты это все делаешь", - отметил Малиновский.

По его мнению, в этом музее создается впечатление, будто находишься в центре событий. "И это очень важно. Я видел очень много и бывал в разных местах. Но то, что я увидел здесь, я не видел нигде, я абсолютно впечатлен",- признался президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

Он считает, что сейчас во Франции "вся история стирается, и о сражениях Второй мировой войны становится все меньше и меньше информации". Поэтому, уверен Малиновский, очень важно помнить историю, передавать ее дальше. "Осталось не так много живых свидетелей тех страшных событий, поэтому то ощущение, которое мы здесь приобретаем, оно крайне важно, потому что заставляет нас помнить" - уверен президент Фонда.

После окончания Второй мировой войны в честь Сталинградской битвы назвали площадь, проспект и станцию метро в Париже, улицы в Тулузе, Гренобле, Ницце и других города Франции. А на первом кинофестивале в Каннах в 1946 году высшую награду присудили ленте советского режиссера Фридриха Эрмлера "Великий перелом", рассказывающей о защитниках Сталинграда.