На Кубани группа мужчин украла рельсы на 600 тысяч рублей

В Темрюкском районе на перегоне станций "Фонталовская" - "Порт Кавказ" СКЖД группа мужчин похитила материалы верхнего строения железнодорожного пути общей длиной почти 87 метров.

Как сообщили в пресс-службе Анапского линейного отдела МВД России на транспорте, инцидент произошел в День защитника Отечества, но широко известно о нем стало только сейчас.

Фигуранты через несколько дней сдали краденое на предприятие по приему металла, откуда позже оно было изъято в качестве вещественного доказательства. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.

В отношении 36-летнего организатора преступления возбуждено уголовное дело.