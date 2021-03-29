На Кубани пассажирский автобус с детьми въехал в столб

На федеральной автодороге в Каневском районе Кубани пассажирский автобус, в салоне которого находились 32 ребенка и трое сопровождающих, врезался в опору электрического столба.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, автобус следовал из Ейска в Тимашевск. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас прибывшие на место происшествия дополнительные автобусы доставляют детей домой в Ейск.

Прокуратура Каневского района по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства в сфере перевозок пассажиров.