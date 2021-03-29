На Кубани суд приговорил убийцу-насильника к пожизненному сроку

Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному сроку 58-летнего новороссийца, который обвинялся в убийстве, двойном похищении женщин, изнасилованиях, а также угоне автомобилей жертв. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как выяснилось, 14 августа прошлого года во дворе многоквартирного дома 36 по улице Героев Десантников Новороссийска фигурант похитил незнакомую 34-летнюю местную жительницу, изнасиловал, угрожая убить ножом, и угнал ее автомобиль BMW.

Спустя шесть дней рядом с перекрестком улиц Коммунаров и Курганного в Краснодаре он похитил другую незнакомку - 49-летнюю краснодарку, изнасиловал ее, увезя в Апшеронский район, и убил. После убийства он угнал автомобиль Toyota, который принадлежал жертве.

Кстати

Как уточнили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, суд вынес частное определение в адрес руководства следственного комитета и прокурора Краснодарского края за непринятие мер по своевременному возбуждению уголовного дела в отношении подсудимого, что в результате поспособствовало совершению им убийства.