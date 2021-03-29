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29.03.2021 09:11
Рубрика: Культура

На Мамаевом кургане отреставрируют еще девять объектов

Текст: Инга Бугулова
Фото: Предоставлено Минкультуры Фото: Предоставлено Минкультуры
Фото: Предоставлено Минкультуры

Еще девять объектов культурного наследия, расположенных на Мамаевом кургане в Волгоградской области, будут отреставрированы в 2022-2023 годах. Об этом сообщил первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин, он же оценил состояние монумента "Родина-мать зовет!" после недавнего восстановления.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Минкультуры России приступит к реставрации девяти объектов культурного наследия на Мамаевом кургане, в числе которых скульптуры "Скорбящая мать", "Стоять насмерть!", горельеф "Память поколений" и скульптурная группа из шести объектов", рассказали в ведомстве.

Что же касается монумента "Родина-мать зовет!", то его отреставрировали в 2020 году - это были первые восстановительные работы с момента создания памятника.

- Минкультуры России ежеквартально проводит мониторинг состояния монумента после проведения реставрационных работ. После зимнего периода, с учетом воздействия агрессивной среды и перепадов температур, на каждом памятнике образуются незначительные трещины и подтеки, которые устраняются в ходе текущего содержания, - подчеркнул первый заместитель Министра культуры.

По его словам, буквально в марте специалисты провели обследование состояния монумента, дефектов, влияющих на конструктивные элементы, не выявлено.

Кстати

Минкультуры планирует провести консервацию объекта "Руины мельницы Гергардта" в Волгограде. Делается это во избежание дальнейшего разрушения. Предварительно на первоочередные противоаварийные мероприятия потребуется около 15 миллионов рублей, рассказал Сергей Обрывалин.

Мельница Гергардта - здание паровой мельницы начала XX века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное как память о войне. Входит в состав Музея-заповедника "Сталинградская битва".

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