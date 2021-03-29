Назван победитель конкурса на должность мэра Симферополя

По его словам, Демидову члены комиссии отдали 78 баллов. Второе место занял временно не работающий Михаил Шумилин, который получил 68 баллов. По итогам интерактивного голосования, в котором на сайте правительства республики поучаствовали 1715 интернет-пользователей, первого поддержали 79 процентов респондентов, второго - 11 процентов.

Сегодня же на заседании городской совет Симферополя должен проголосовать за одного из двух кандидатов на пост мэра, набравших максимальное число баллов в конкурсном отборе.

Помимо Демидова и Шумилина в конкурсе приняли участие замдиректор МУП "Метроград" Сергей Ечмаков, консультант отдела благоустройства министерства ЖКХ РК Юрий Бравников, начальник юротдела регионального центра казначейства России в Симферополе Евгений Майоров, секретарь по идеологической работе регионального отделения КПРФ Евгения Дементьева, временно не работающая Зульфие Халикова, а также региональный директор компании "Продекс" Антон Ганин.

Представляя свое видение будущего развития Симферополя, Демидов заявил о необходимости вернуться к реализации прошедших госэкспертизу проектов капитального строительства, ремонта и благоустройства городских объектов, что сейчас "лежат на полках администрации". Объем их финансирования - 2,2 миллиарда рублей.

- Это не построенные дороги, объекты образования, культуры, инженерной инфраструктуры, - пояснил чиновник. - Их, безусловно, необходимо актуализировать, обосновывать и реализовывать в дальнейшем.

Также и.о. главы городской администрации посетовал на до сих пор не налаженное сотрудничество с крупными федеральными институтами развития. Мэрия слабо использует инструменты привлечения инвесторов в тех отраслях экономики, которые бы "принесли максимальный эффект в виде высокооплачиваемых рабочих мест, налогов и доходов населения". В связи с этим чиновник призвал улучшать инвестклимат Симферополя.

- Одна из важнейших задач повышения качества жизни Симферополя - создание комфортных условий для проживания, работы и отдыха его жителей и гостей, - добавил Демидов. - В связи с этим приоритетом для администрации становится принципиальное улучшение качества санитарной очистки города. Содержание и санитарная очистка дорог и улиц, расчистка крыш от наледи надо организовать системно и оптимально с экономической точки зрения, а не в пожарном режиме.

Перед началом конкурса председатель конкурсной комиссии премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк отметил, что будущий глава администрации Симферополя должен быть объективным, честным и ответственным и работать с максимальной эффективностью, поскольку крымской столице необходимо развитие.

- Симферополь должен стать образцом комфортной городской среды, безопасности и благосостояния горожан, флагманом инфраструктурного развития и инвестиционной привлекательности Республики Крым, - подчеркнул он и добавил, что именно к крымской столице прикованы наиболее взыскательные взгляды как крымчан, так и остальных россиян.

Как сообщалось, 19 февраля Симферопольский горсовет одобрил досрочное прекращение полномочий главы администрации Симферополя Елены Проценко, подавшей заявление об увольнении по собственному желанию.

Досье "РГ"

Валентин Демидов родился в 1976 году в Липецкой области. В 2002-2007 годах занимал должность секретаря городского совета, а в 2007 году был избран городским головой Армянска. С сентября 2014 по июнь 2015 года возглавлял Армянскую городскую администрацию, с июня 2015-го по декабрь 2016-го - министерство экономического развития РК. В январе 2017 года стал директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. С сентября 2020 года - замглавы администрации Симферополя.