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29.03.2021 14:39
Рубрика: Власть

Назван победитель конкурса на должность мэра Симферополя

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации крымской столицы победил вице-мэр Симферополя Валентин Демидов, который с февраля является временно исполняющим обязанности градоначальника. Об этом по завершении конкурса сообщил председатель конкурсной комиссии, премьер-министр крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

По его словам, Демидову члены комиссии отдали 78 баллов. Второе место занял временно не работающий Михаил Шумилин, который получил 68 баллов. По итогам интерактивного голосования, в котором на сайте правительства республики поучаствовали 1715 интернет-пользователей, первого поддержали 79 процентов респондентов, второго - 11 процентов.

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Сегодня же на заседании городской совет Симферополя должен проголосовать за одного из двух кандидатов на пост мэра, набравших максимальное число баллов в конкурсном отборе.

Помимо Демидова и Шумилина в конкурсе приняли участие замдиректор МУП "Метроград" Сергей Ечмаков, консультант отдела благоустройства министерства ЖКХ РК Юрий Бравников, начальник юротдела регионального центра казначейства России в Симферополе Евгений Майоров, секретарь по идеологической работе регионального отделения КПРФ Евгения Дементьева, временно не работающая Зульфие Халикова, а также региональный директор компании "Продекс" Антон Ганин.

Представляя свое видение будущего развития Симферополя, Демидов заявил о необходимости вернуться к реализации прошедших госэкспертизу проектов капитального строительства, ремонта и благоустройства городских объектов, что сейчас "лежат на полках администрации". Объем их финансирования - 2,2 миллиарда рублей.

- Это не построенные дороги, объекты образования, культуры, инженерной инфраструктуры, - пояснил чиновник. - Их, безусловно, необходимо актуализировать, обосновывать и реализовывать в дальнейшем.

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Также и.о. главы городской администрации посетовал на до сих пор не налаженное сотрудничество с крупными федеральными институтами развития. Мэрия слабо использует инструменты привлечения инвесторов в тех отраслях экономики, которые бы "принесли максимальный эффект в виде высокооплачиваемых рабочих мест, налогов и доходов населения". В связи с этим чиновник призвал улучшать инвестклимат Симферополя.

- Одна из важнейших задач повышения качества жизни Симферополя - создание комфортных условий для проживания, работы и отдыха его жителей и гостей, - добавил Демидов. - В связи с этим приоритетом для администрации становится принципиальное улучшение качества санитарной очистки города. Содержание и санитарная очистка дорог и улиц, расчистка крыш от наледи надо организовать системно и оптимально с экономической точки зрения, а не в пожарном режиме.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
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Перед началом конкурса председатель конкурсной комиссии премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк отметил, что будущий глава администрации Симферополя должен быть объективным, честным и ответственным и работать с максимальной эффективностью, поскольку крымской столице необходимо развитие.

- Симферополь должен стать образцом комфортной городской среды, безопасности и благосостояния горожан, флагманом инфраструктурного развития и инвестиционной привлекательности Республики Крым, - подчеркнул он и добавил, что именно к крымской столице прикованы наиболее взыскательные взгляды как крымчан, так и остальных россиян.

Как сообщалось, 19 февраля Симферопольский горсовет одобрил досрочное прекращение полномочий главы администрации Симферополя Елены Проценко, подавшей заявление об увольнении по собственному желанию.

Досье "РГ"

Валентин Демидов родился в 1976 году в Липецкой области. В 2002-2007 годах занимал должность секретаря городского совета, а в 2007 году был избран городским головой Армянска. С сентября 2014 по июнь 2015 года возглавлял Армянскую городскую администрацию, с июня 2015-го по декабрь 2016-го - министерство экономического развития РК. В январе 2017 года стал директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. С сентября 2020 года - замглавы администрации Симферополя.

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