Появилось видео аварийной посадки авиарейса Москва - Краснодар

В Сети появилось видео аварийной посадки Boeing-737, накануне следовавшего из столичного аэропорта Шереметьево в Краснодар.

"Дети плакали, кто-то молился, было реально страшно", - одна из пассажирок разместила видео в соцсетях.

Она уточнила, что их рейс задержали на час.

"Голову на колени, сгруппируйтесь!" - слышится на видео голос бортпроводницы.

Как ранее сообщала "РГ", по данным на 17.26, аэропорт кубанской столицы получил сигнал от воздушного судна: произошло рассогласование механизации закрылков. В 18.19 аварийный рейс приземлился.